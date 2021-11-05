Giriş Tarihi: 05.11.2021 11:00Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 11:08
Güzel Sunucu Müge Anlı zarafeti ile göz kamaştırdı! Müge Anlı'nın paylaşımına beğeni yağdı!
Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan sunucu Müge Anlı zarafeti ile hayran bıraktı. Atv'de yayınladığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gönüllere taht kuran güzel sunucu Müge Anlı geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açarak kısa sürede ulaştığı takipçi sayısı ile rekor kırmıştı. Hiç kuşkusuz gelmiş geçmiş en sevilen sunucular arasında adı ilk sıralarda yer alan Müge Anlı'nın özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Son olarak sosyal medya hesabından şıklığını konuşturan Müge Anlı'nın paylaşımı ilgi odağı oldu. Müge Anlı'nın siyah elbisesi ile paylaştığı pozu görenler "Bu nasıl güzellik böyle" demeden edemedi. İşte güzel saçları ile her zaman dikkat çeken Müge Anlı'nın beğeni yağan pozu...