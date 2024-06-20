Giriş Tarihi: 20.06.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
07:01
“Güzeller güzeli Semra Hoca ne hale gelmiş” Hababam Sınıfı'nın Semra Hoca’sı yıllar sonra ortaya çıktı!
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde öğrenciler tarafından canından bezdirilen 'Semra Öğretmen' masumluğu ve güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı... Şimdilerde 66 yaşında olan Hababam Sınıfı'nın 'Semra Öğretmen'i son hali ile "Zaman çok acımasız" dedirtti! Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı ile tanınan Semra Özdamar, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. İşte Yeşilçam'ın masum yüzlü güzeli Semra Öğretmen'in son hali...