Güzelliği annesinden miras! İclal Aydın’ın kızı Lal’i bir de şimdi görün!

Oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ genç kız oldu. Zeynep Lal'i görenler şaşkına döndü. Güzelliği ile göz dolduran Zeynep'in annesi ile benzerliği gözlerden kaçmadı. 2002 yılında evlendiği ve 2005'te boşandığı Kemal Başbuğ'dan olan kızı Lal güzelliğiyle gündeme geldi. Usta oyuncu İclal Aydın'ın kızı Lal gözlerden uzakta bir hayat sürüyor.