Giriş Tarihi: 27.01.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
14:43
Güzelliği annesinden miras! İclal Aydın’ın kızı Lal’i bir de şimdi görün!
İkinci evliliğini 2002 yılında Kemal Başbuğ ile yapan oyuncu ve İclal Aydın'ın bu evlilikten Zeynep Lal isminde kızı dünyaya gelmişti. Artık 21 yaşında bir genç olan Zeynep Lal Başbuğ'u görenler, 'güzelliğini annesinden almış' yorumunu yapıyor. Başarılı ve sevilen oyuncu İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal Başbuğ, tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğiyle ilgi odağı olan Lal, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.