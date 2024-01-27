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Haberler Galeri Güzelliği annesinden miras! İclal Aydın’ın kızı Lal’i bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 14:43

Güzelliği annesinden miras! İclal Aydın’ın kızı Lal’i bir de şimdi görün!

İkinci evliliğini 2002 yılında Kemal Başbuğ ile yapan oyuncu ve İclal Aydın'ın bu evlilikten Zeynep Lal isminde kızı dünyaya gelmişti. Artık 21 yaşında bir genç olan Zeynep Lal Başbuğ'u görenler, 'güzelliğini annesinden almış' yorumunu yapıyor. Başarılı ve sevilen oyuncu İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal Başbuğ, tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzelliğiyle ilgi odağı olan Lal, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Güzelliği annesinden miras! İclal Aydın’ın kızı Lal’i bir de şimdi görün!

Oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ genç kız oldu. Zeynep Lal'i görenler şaşkına döndü. Güzelliği ile göz dolduran Zeynep'in annesi ile benzerliği gözlerden kaçmadı. 2002 yılında evlendiği ve 2005'te boşandığı Kemal Başbuğ'dan olan kızı Lal güzelliğiyle gündeme geldi. Usta oyuncu İclal Aydın'ın kızı Lal gözlerden uzakta bir hayat sürüyor.

Güzelliği annesinden miras! İclal Aydın’ın kızı Lal’i bir de şimdi görün!

Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın verdiği kilolar sonrası değişimi ile de son dönemde adından söz ettirmişti.

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Güzelliği annesinden miras! İclal Aydın’ın kızı Lal’i bir de şimdi görün!

Adeta 30'lu yaşlarına geri dönen güzel oyuncu İclal Aydın hayranlarından övgü dolu yorumlar almıştı.

Güzelliği annesinden miras! İclal Aydın’ın kızı Lal’i bir de şimdi görün!

52 yaşındaki güzel oyuncu ve yazar tüm maharetlerinin yanında aynı zamanda çok da iyi bir anne.

Güzelliği annesinden miras! İclal Aydın’ın kızı Lal’i bir de şimdi görün!

Kızına olan düşkünlüğü ile bilinen İclal Aydın, onu magazinden uzak büyütmeyi tercih etti. İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'i 31 yaşında kucağına almıştı.

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