“Güzelliğinin kaynağı şimdi anlaşıldı” Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak’ın annesi sosyal medyaya damga vurdu!

Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak sosyal medyada trend oldu. En son Aile dizisinin kadrosunda yer alan Nil Sude Albayrak, "Seren" karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncunun, sosyal medya paylaşımlarında annesi Nihal Albayrak, tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun annesinin güzelliği gündem oldu.