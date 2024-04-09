Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
10:47
Güzey oyuncu Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisine kavuştu! Koşarak kucağına zıpladı... İşte Yasemin Allen ile sevgilisi Erdal Kaya!
Magazin gündemi geçtiğimiz günlerde yeni bir aşkla çalkalanmıştı. Güzel oyuncu Yasemin Allen New York'ta yaşayan ve eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti. Şu sıralar 'Büyük Aşkların Sonuncusu' adlı tiyatro oyunundan sahneye çıkan Yasemin Allen, fırsat buldukça sevgilisi Erdal Kaya'nın yaşadığı ABD'ye gidiyor. Yasemin Allen, oyuna verilen kısa bir aradan sonra soluğu yine New York'ta aldı. İki aşığın caddede kavuşma anı ilgi odağı oldu. Yasemin Allen, koşarak sevgilisinin kucağına zıpladığı kavuşma anını "Sonunda" diyerek paylaştı. İşte Yasemin Allen'in sevgilisi Erdal Kaya ile kavuşma anı...