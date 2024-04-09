Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzey oyuncu Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisine kavuştu! Koşarak kucağına zıpladı... İşte Yasemin Allen ile sevgilisi Erdal Kaya!
Giriş Tarihi: 09.04.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 10:47

Güzey oyuncu Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisine kavuştu! Koşarak kucağına zıpladı... İşte Yasemin Allen ile sevgilisi Erdal Kaya!

Magazin gündemi geçtiğimiz günlerde yeni bir aşkla çalkalanmıştı. Güzel oyuncu Yasemin Allen New York'ta yaşayan ve eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti. Şu sıralar 'Büyük Aşkların Sonuncusu' adlı tiyatro oyunundan sahneye çıkan Yasemin Allen, fırsat buldukça sevgilisi Erdal Kaya'nın yaşadığı ABD'ye gidiyor. Yasemin Allen, oyuna verilen kısa bir aradan sonra soluğu yine New York'ta aldı. İki aşığın caddede kavuşma anı ilgi odağı oldu. Yasemin Allen, koşarak sevgilisinin kucağına zıpladığı kavuşma anını "Sonunda" diyerek paylaştı. İşte Yasemin Allen'in sevgilisi Erdal Kaya ile kavuşma anı...

Güzey oyuncu Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisine kavuştu! Koşarak kucağına zıpladı... İşte Yasemin Allen ile sevgilisi Erdal Kaya!

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok başarılı projede yer alan Yasemin Allen, oyunculuğu kadar özel hayatıyla hep gündemde.

Güzey oyuncu Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisine kavuştu! Koşarak kucağına zıpladı... İşte Yasemin Allen ile sevgilisi Erdal Kaya!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alıyor. Yasemin Allen şimdi de yeni sevgilisi ile ilgi odağı oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzey oyuncu Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisine kavuştu! Koşarak kucağına zıpladı... İşte Yasemin Allen ile sevgilisi Erdal Kaya!

Aradığı aşkı sonunda bulan Yasemin Allen sevgilisi ile pozlarını peş peşe paylaşmıştı. Oyuncu kalbini eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı.

Güzey oyuncu Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisine kavuştu! Koşarak kucağına zıpladı... İşte Yasemin Allen ile sevgilisi Erdal Kaya!

İkili atış talimi yaptıkları sırada verdikleri pozu eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarında paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.

Güzey oyuncu Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisine kavuştu! Koşarak kucağına zıpladı... İşte Yasemin Allen ile sevgilisi Erdal Kaya!

Bir takipçisi "Abi bu sefer yenge desek kızmazsın herhalde?" diye sormuş Erdal Kaya ise şu yanıtı verip aşkını itiraf etmişti:

SON DAKİKA