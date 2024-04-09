Yasemin Allen sevgilisi FBI çalışanı Erdal Kaya'nın kucağına koşarak zıpladı!
Yasemin Allen sevgilisi eski FBI çalışanı Amerikalı Aynasız olarak tanınan Erdal Kaya ile kavuşma anını paylaştı! Koşarak kucağına zıpladı....
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