Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu 60’lık taş bebek! Yılların eskitemediği güzellik...

Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
10:11
Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı, 1993 yapımı Şekerpare filmine güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nu, Hababam Sınıfı Güle Güle filminden de hatırlayanlarınız çoktur. Şimdilerde 60 yaşında olan Yaprak Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliği ile genç kızlara taş çıkarıyor. Mehmet Ali Erbil, Yonca Evcimik, Cem Özer, Ayşen Gruda, Adile Naşit, Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Güle Güle, serinin en son filmidir. Yeniden ekrana gelmesiyle ilgi odağı olan Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak edildi. İşte Yeşilçam'ın Şekerpare'si, Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...