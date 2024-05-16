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Haberler Galeri Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu 60'lık taş bebek! Yılların eskitemediği güzellik...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:11

Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu 60'lık taş bebek! Yılların eskitemediği güzellik...

Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı, 1993 yapımı Şekerpare filmine güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nu, Hababam Sınıfı Güle Güle filminden de hatırlayanlarınız çoktur. Şimdilerde 60 yaşında olan Yaprak Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliği ile genç kızlara taş çıkarıyor. Mehmet Ali Erbil, Yonca Evcimik, Cem Özer, Ayşen Gruda, Adile Naşit, Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Güle Güle, serinin en son filmidir. Yeniden ekrana gelmesiyle ilgi odağı olan Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak edildi. İşte Yeşilçam'ın Şekerpare'si, Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu 60’lık taş bebek! Yılların eskitemediği güzellik...

Yeşilçam'ın Şekerpare'si, Hababm Sınıfı Güle Güle'nin Gamze'si... Güzel oyuncu Yaprak Özdemiroğlu için zaman sanki durmuş...

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu 60’lık taş bebek! Yılların eskitemediği güzellik...

Şener Şen ve Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı, 1993 yapımı Şekerpare filmine güzelliğiyle damga vuran Yaprak Özdemiroğlu'nu, Hababam Sınıfı Güle Güle filminden de hatırlayanlarınız çoktur.

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Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu 60’lık taş bebek! Yılların eskitemediği güzellik...

Şimdilerde 60 yaşında olan Yaprak Özdemiroğlu, aradan geçen onlarca yıla rağmen güzelliği ile genç kızlara taş çıkarıyor.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu 60’lık taş bebek! Yılların eskitemediği güzellik...

"HALA ŞEKERPARE"

Aslında bale mezunu olan Yaprak Özdemiroğlu, oyunculuğa gönül vererek birçok projede yer aldı. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu'nun yıllar sonraki görüntüsü, görenleri şoke etti.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu 60’lık taş bebek! Yılların eskitemediği güzellik...

Mehmet Ali Erbil, Yonca Evcimik, Cem Özer, Ayşen Gruda, Adile Naşit, Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Güle Güle, serinin en son filmidir. Yeniden ekrana gelmesiyle ilgi odağı olan Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak edildi.

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