Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i meğer Yargı dizisinin sevilen oyuncusunun eşiymiş!

Giriş Tarihi: 14.01.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
07:03
Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetmişti... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Sezerel ile uzun yıllardır aynı yastığa baş koyan eşi ise birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz, şimdilerde ise Yargı dizisinde boy gösteren sevilen oyunculardan... İşte ilk kez öğrenenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...