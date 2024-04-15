Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i meğer Yargı’nın sevilen oyuncusuyla evliymiş! İşte Ahmet Sezerel’in ünlü eşi...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 16:06
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ile hafızalara kazınan Ahmet Sezerel nam-ı diğer Çalışkan Ahmet, Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısıydı... Yeşilçam'ın sevilen filmlerine adını yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak da yazdıran Ahmet Sezerel, Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi filmlerle de gönülleri fethetmişti... Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak 7'den 70'e herkesin tanıdığı Ahmet Sezerel'in uzun yıllardır aynı yastığa baş koyan eşi ise birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz, son olarak Yargı dizisinde boy gösteren sevilen oyunculardan... İşte ilk kez öğrenenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...