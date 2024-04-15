Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i meğer Yargı’nın sevilen oyuncusuyla evliymiş! İşte Ahmet Sezerel’in ünlü eşi...

Yeşilçam'ın sevilen filmlerine yardımcı yönetmen ve yönetmen koltuğuna oturan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi filmlerde hayat verdiği karakterlerle de gönülleri fethetmişti... Başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra Ahmet Sezerel'in çok mutlu bir de evlilik hayatı oldu. Hayat Bilgisi, Pis Yedili, Doktorlar, Arka Sokaklar, Zalim İstanbul ve daha nicesi... Son olarak ise Yargı dizisinden tanıdığımız usta oyuncu meğer Ahmet Sezerel'in eşiymiş...