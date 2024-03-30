Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’inin aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yargı dizisinde çıktı! İşte Ahmet Sezerel’in oyuncu eşi...

Başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra Ahmet Sezerel'in çok mutlu bir de evlilik hayatı oldu. Hayat Bilgisi, Pis Yedili, Doktorlar, Arka Sokaklar, Zalim İstanbul ve daha nicesi... Son olarak ise Yargı dizisinden tanıdığımız usta oyuncu meğer Ahmet Sezerel'in eşiymiş...