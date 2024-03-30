Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'inin aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yargı dizisinde çıktı! İşte Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 08:16

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'inin aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yargı dizisinde çıktı! İşte Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ile hafızalara kazınan Ahmet Sezerel nam-ı diğer Çalışkan Ahmet, Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısıydı... Yeşilçam'ın sevilen filmlerine adını yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak da yazdıran Ahmet Sezerel, Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi filmlerle de gönülleri fethetmişti... Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak 7'den 70'e herkesin tanıdığı Ahmet Sezerel'in uzun yıllardır aynı yastığa baş koyan eşi ise birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz, son olarak Yargı dizisinde boy gösteren sevilen oyunculardan... İşte ilk kez öğrenenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...

Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’inin aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yargı dizisinde çıktı! İşte Ahmet Sezerel’in oyuncu eşi...

Yeşilçam'ın sevilen filmlerine yardımcı yönetmen ve yönetmen koltuğuna oturan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi filmlerde hayat verdiği karakterlerle de gönülleri fethetmişti...

Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’inin aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yargı dizisinde çıktı! İşte Ahmet Sezerel’in oyuncu eşi...

Başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra Ahmet Sezerel'in çok mutlu bir de evlilik hayatı oldu. Hayat Bilgisi, Pis Yedili, Doktorlar, Arka Sokaklar, Zalim İstanbul ve daha nicesi... Son olarak ise Yargı dizisinden tanıdığımız usta oyuncu meğer Ahmet Sezerel'in eşiymiş...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’inin aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yargı dizisinde çıktı! İşte Ahmet Sezerel’in oyuncu eşi...

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Ahmet Sezerel sosyal medyada sık sık değişimiyle gündeme geliyor. Ahmet Sezerel bu sefer ise eşi ile hayranlarını şaşırttı.

Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’inin aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yargı dizisinde çıktı! İşte Ahmet Sezerel’in oyuncu eşi...

Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetmişti... İşte ilk kez öğrenenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...

Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’inin aynı yastığa baş koyduğu güzel eşi Yargı dizisinde çıktı! İşte Ahmet Sezerel’in oyuncu eşi...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Sezerel ile uzun yıllardır aynı yastığa baş koyan eşi ise birçok dizi ve filmden aşina olduğumuz, son olarak ise Yargı dizisinde boy gösteren sevilen oyunculardan...

SON DAKİKA