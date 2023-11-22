Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'si meğer Yeşilçam'ın vamp kadınının kızıymış... Şimdi tanımak imkansız!
Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 15:50

Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'si meğer Yeşilçam'ın vamp kadınının kızıymış... Şimdi tanımak imkansız!

Zümrüt Cansel sinemaya Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile merhaba dedi. 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Ayşe'ye hayat veren Zümrüt Cansel şimdilerde 60 yaşında. Duru güzelliği ile hafızalara kazınan Zümrüt Cansel adeta yıllara meydan okuyor. Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'sinin annesi meğer kendisinden ünlüymüş. Zümrüt Cansel'in gözü önünde öldürülen annesi herkesin tanıdığı Yeşilçam'ın vamp yıldızıymış... İşte akraba olduklarını öğrenince çok şaşıracağınız ünlüler...

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si meğer Yeşilçam’ın vamp kadınının kızıymış... Şimdi tanımak imkansız!

Gerçek ismi İlter Özcan olan Zümrüt Cansel, sinemaya ilk olarak Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile adım attı.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si meğer Yeşilçam’ın vamp kadınının kızıymış... Şimdi tanımak imkansız!

Zümrüt Cansel, 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si meğer Yeşilçam’ın vamp kadınının kızıymış... Şimdi tanımak imkansız!

1963 yılında Londra'da dünyaya gelen Zümrüt Cansel, duru güzelliğiyle akıllarda yer edinmişti.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si meğer Yeşilçam’ın vamp kadınının kızıymış... Şimdi tanımak imkansız!

60 yaşında olan Zümrüt Cansel, yıllara adeta meydan okuyor.

Hababam Sınıfı’nın güzel Ayşe’si meğer Yeşilçam’ın vamp kadınının kızıymış... Şimdi tanımak imkansız!

Ünlü ismin son halini görenlerin ağzı açık kaldı.

SON DAKİKA