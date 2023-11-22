Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 15:50

Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'si meğer Yeşilçam'ın vamp kadınının kızıymış... Şimdi tanımak imkansız!

Zümrüt Cansel sinemaya Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile merhaba dedi. 80'li yılların gençlik filmlerinde sorunlu genç kız rolleriyle ismini duyurdu. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da Ayşe'ye hayat veren Zümrüt Cansel şimdilerde 60 yaşında. Duru güzelliği ile hafızalara kazınan Zümrüt Cansel adeta yıllara meydan okuyor. Hababam Sınıfı'nın güzel Ayşe'sinin annesi meğer kendisinden ünlüymüş. Zümrüt Cansel'in gözü önünde öldürülen annesi herkesin tanıdığı Yeşilçam'ın vamp yıldızıymış... İşte akraba olduklarını öğrenince çok şaşıracağınız ünlüler...