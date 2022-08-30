Giriş Tarihi: 30.08.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 07:10

Hababam Sınıfı'nın Sevda'sıydı! Ünlü oyuncu Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı!

Sevda Aktolga, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde aldığı rollerle hafızalara kazındı. 'Hababam Sınıfı Tatilde' ve 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da kız öğrencilerden Sevda rolünü canlandıran Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı. Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde rol alan ve gençlik yıllarındaki duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan Sevda Aktolga Hababam Sınıfında yer aldığında henüz 20'li yaşlarındaydı. Şimdilerde 64 yaşında olan Aktolga, Şaban Oğlu Şaban'da Kemal Sunal'ın büyük aşkı Selma karakteriyle adından bahsettirmişti. Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından olan Sevda Aktolga'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...