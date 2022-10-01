Hadise boşanmadan önce Mehmet Dinçerler'e yüklü miktarda borç para vermiş! "Takıları borcunun yerine say"

Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.