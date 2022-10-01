Giriş Tarihi: 01.10.2022 11:34
Güncelleme Tarihi: 01.10.2022
11:43
Hadise boşanmadan önce Mehmet Dinçerler'e yüklü miktarda borç para vermiş! "Takıları borcunun yerine say"
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile resmen sona erdi. Geçen nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından tek celsede boşandı. Biten evliliğin ardından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Takıları Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...