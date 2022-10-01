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Haberler Galeri Hadise boşanmadan önce Mehmet Dinçerler'e yüklü miktarda borç para vermiş! "Takıları borcunun yerine say"
Giriş Tarihi: 01.10.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 11:43

Hadise boşanmadan önce Mehmet Dinçerler'e yüklü miktarda borç para vermiş! "Takıları borcunun yerine say"

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile resmen sona erdi. Geçen nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerinin ardından tek celsede boşandı. Biten evliliğin ardından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Takıları Mehmet Dinçerler'e geri vermeyen Hadise'nin, evliyken iş insanına yüklü miktarda borç para verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hadise boşanmadan önce Mehmet Dinçerler’e yüklü miktarda borç para vermiş! Takıları borcunun yerine say

Geçen yıl temmuz ayında aşk yaşadıkları ortaya çıkan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, birlikteliklerini gizli yaşamayı tercih etmişti. Kısa sürede nikah masasına oturmaya karar veren çift, geçen nisan ayında da dünyaevine girmişti.

Hadise boşanmadan önce Mehmet Dinçerler’e yüklü miktarda borç para vermiş! Takıları borcunun yerine say

Hadise, geçen yılın başlarında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

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Hadise boşanmadan önce Mehmet Dinçerler’e yüklü miktarda borç para vermiş! Takıları borcunun yerine say

15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatmıştı.

Hadise boşanmadan önce Mehmet Dinçerler’e yüklü miktarda borç para vermiş! Takıları borcunun yerine say

Çift, mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' demişlerdi. Sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunmuşlardı.

Hadise boşanmadan önce Mehmet Dinçerler’e yüklü miktarda borç para vermiş! Takıları borcunun yerine say

'BEBEK İSTEĞİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ' İDDİASI

Alyanslarını çıkaran, birbirlerinin doğum gününü bile kutlamayan çiftin bebek yüzünden ayrıldığı konuşulmuştu.

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