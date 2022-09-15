Hadise Mehmet Dinçerler’den ayrıldı mı? Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu, neden ayrılıyor?

Özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. İkili alyanslarını çıkarırken instagram hesaplarından birbirlerini takibi bırakması iddiaları doğrular nitelikteydi. Hayran kitlesi Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrıldı mı, boşanıyor mu, neden ayrılıyor, ne zaman evlendi gibi sorulara yanıt ararken flaş hamle Hadise'den geldi ve boşanma dilekçesi verdiği duyuruldu. İşte Hadise Mehmet Dinçerler çifti hakkında son dakika gelişmeleri!