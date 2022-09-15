Hadise Mehmet Dinçerler’den ayrıldı mı? Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu, neden ayrılıyor?

Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrıldı mı, neden boşanıyor, boşanıyor mu sorusuna magazin gündemini takip edenler yanıt arıyor. Evliliklerinde kara bulutların dolaştığı ve ayrılık iddiaları ile gündeme gelen 36 yaşındaki Hadise ile 34 yaşındaki Mehmet Dinçerler çiftinin boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. 2022 Nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin yaşadığı kriz sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakmasıyla patlak verdi. Boşanma kararı alan çift, haberin henüz duyulmaması için yasal işlemlere gizlilik içinde başlasa da çifte yakın kaynaklar ayrılık iddialarını doğruladı.