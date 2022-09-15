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Haberler Galeri Hadise Mehmet Dinçerler'den ayrıldı mı? Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu, neden ayrılıyor?
Giriş Tarihi: 15.09.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 10:27

Hadise Mehmet Dinçerler'den ayrıldı mı? Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu, neden ayrılıyor?

Özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. İkili alyanslarını çıkarırken instagram hesaplarından birbirlerini takibi bırakması iddiaları doğrular nitelikteydi. Hayran kitlesi Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrıldı mı, boşanıyor mu, neden ayrılıyor, ne zaman evlendi gibi sorulara yanıt ararken flaş hamle Hadise'den geldi ve boşanma dilekçesi verdiği duyuruldu. İşte Hadise Mehmet Dinçerler çifti hakkında son dakika gelişmeleri!

Hadise Mehmet Dinçerler’den ayrıldı mı? Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu, neden ayrılıyor?

Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrıldı mı, neden boşanıyor, boşanıyor mu sorusuna magazin gündemini takip edenler yanıt arıyor. Evliliklerinde kara bulutların dolaştığı ve ayrılık iddiaları ile gündeme gelen 36 yaşındaki Hadise ile 34 yaşındaki Mehmet Dinçerler çiftinin boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. 2022 Nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin yaşadığı kriz sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakmasıyla patlak verdi. Boşanma kararı alan çift, haberin henüz duyulmaması için yasal işlemlere gizlilik içinde başlasa da çifte yakın kaynaklar ayrılık iddialarını doğruladı.

Hadise Mehmet Dinçerler’den ayrıldı mı? Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu, neden ayrılıyor?

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER BOŞANIYOR MU?

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz nisan dünyaevine giren Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ilişkilerindeki kriz iddiaları doğru çıktı. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, yaptığı açıklamada boşanma davasının açıldığını doğruladı.

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Hadise Mehmet Dinçerler’den ayrıldı mı? Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu, neden ayrılıyor?

Tüm bu gelişmeler ardından ikiliden bir açıklama gelmedi.

Hadise Mehmet Dinçerler’den ayrıldı mı? Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu, neden ayrılıyor?

FLAŞ İDDİA: AYRILIYORLAR

Barıştıkları öne sürülen çiftin beklenenin tam aksine ayrılık haberi geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre, Hadise evliliğini sonlandırmak için düğmeye bastı ve bugün boşanma davası açtı.

Hadise Mehmet Dinçerler’den ayrıldı mı? Hadise Mehmet Dinçerler boşanıyor mu, neden ayrılıyor?

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, yaptığı açıklamada boşanma davasının açıldığını doğruladı. Basın danışmanına "Boşanma dilekçesini verdim. Arayanlara boşanacağımı açıklayabilirsin" dediği öğrenilen ünlü şarkıcının dilekçesini Beykoz Adliyesi'ne verdiği belirtildi.

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