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Haberler Galeri Hadise'nin Venedik çıkarmasından enfes pozlar geldi! Kerem Bürsin'in eşlik ettiği Hadise maskesi ve beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 12.09.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 08:25

Hadise'nin Venedik çıkarmasından enfes pozlar geldi! Kerem Bürsin'in eşlik ettiği Hadise maskesi ve beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı!

Hadise ile Kerem Bürsin davetli olarak katıldıkları Venedik Film Festivali'nde bu yıl kırmızı halıda beraber yürüdü. Gitmişken şehrin de tadını çıkaran ikili birlikte gondol sefası yapmışlardı. Hadise'nin kırmızı halıda giydiği ışıltılı transparan elbisesi övgüleri toplamıştı. Hadise'nin Venedik çıkarmasından yeni kareler geldi. Şarkıcı Hadise katıldığı davette muhteşem maskesi ve zarif beyaz elbisesi ile adeta nefes kesti... İşte Hadise'nin beyaz şıklığı...

Hadise’nin Venedik çıkarmasından enfes pozlar geldi! Kerem Bürsin’in eşlik ettiği Hadise maskesi ve beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı!

Hadise Venedik paylaşımlarına yenilerini ekledi! Yakın dostu Kerem Bürsin ile davetli olarak katıldıkları Venedik Film Festivali'nde ilgi odağı olan Hadise kırmızı halıda giydiği ışıltılı transparan elbisesi övgüleri toplamıştı

Hadise’nin Venedik çıkarmasından enfes pozlar geldi! Kerem Bürsin’in eşlik ettiği Hadise maskesi ve beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı!

Hadise'nin Venedik çıkarmasından yeni kareler geldi.

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Hadise’nin Venedik çıkarmasından enfes pozlar geldi! Kerem Bürsin’in eşlik ettiği Hadise maskesi ve beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı!

Şarkıcı Hadise katıldığı davette muhteşem maskesi ve zarif beyaz elbisesi ile adeta nefes kesti...

Hadise’nin Venedik çıkarmasından enfes pozlar geldi! Kerem Bürsin’in eşlik ettiği Hadise maskesi ve beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı!

İşte Hadise'nin beyaz şıklığı...

Hadise’nin Venedik çıkarmasından enfes pozlar geldi! Kerem Bürsin’in eşlik ettiği Hadise maskesi ve beyaz elbisesi ile göz kamaştırdı!

Hadise'ye gecede Kerem Bürsin eşlik etti...

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