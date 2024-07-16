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Haberler Galeri Hakan Ural "Kardeşler" diyerek paylaştı! Melisa Ural'ın güzelliği konuşulurken Gisella'yı görenler 'tıpkı babası' dedi!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 13:52

Hakan Ural "Kardeşler" diyerek paylaştı! Melisa Ural'ın güzelliği konuşulurken Gisella'yı görenler 'tıpkı babası' dedi!

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural, sonrasında Ezgi Can Ural ile hayatını birleştirmişti. Bu evliliğinden de Gisella Ural adından bir kızı olan Hakan Ural'ın Sibel Can ile evliliğinden de Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki çocuğu bulunuyor. Melisa Ural ile Engincan Ural'ın annesi Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden ise Emir Aksüt adında bir kardeşleri daha var. Birbirlerine oldukça düşkün olan kardeşler son olarak Hakan Ural'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi. Güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Ural'ın kız kardeşi Gisella Ural'ı görenler ise 'tıpkı babası' demeden edemedi... İşte Hakan Ural'ın küçük kızı Gisella Ural ve Engincan- Melisa Ural, Emir Aksüt kardeşler...

Hakan Ural Kardeşler diyerek paylaştı! Melisa Ural’ın güzelliği konuşulurken Gisella’yı görenler ’tıpkı babası’ dedi!

Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan ural'ın çocukları da aynı şekilde birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Özellikle Hakan Ural'ın büyük kızı Melisa Ural, babasının ikinci evliliğinden olan küçük kardeşi Gisella'ya çok düşkün.

Hakan Ural Kardeşler diyerek paylaştı! Melisa Ural’ın güzelliği konuşulurken Gisella’yı görenler ’tıpkı babası’ dedi!

Sibel Can ile evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural ikinci evliliğini Ezgi Can Ural ile yapmış ve Gisella adında bir kızı daha olmuştu.

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Hakan Ural Kardeşler diyerek paylaştı! Melisa Ural’ın güzelliği konuşulurken Gisella’yı görenler ’tıpkı babası’ dedi!

Melisa Ural ile Engincan Ural'ın annesi Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evliliğinden ise Emir Aksüt adında bir kardeşleri daha var.

Hakan Ural Kardeşler diyerek paylaştı! Melisa Ural’ın güzelliği konuşulurken Gisella’yı görenler ’tıpkı babası’ dedi!

Birbirlerine oldukça düşkün olan kardeşler son olarak Hakan Ural'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi.

Hakan Ural Kardeşler diyerek paylaştı! Melisa Ural’ın güzelliği konuşulurken Gisella’yı görenler ’tıpkı babası’ dedi!

Güzelliğiyle dikkat çeken Melisa Ural'ın kız kardeşi Gisella Ural'ı görenler ise 'tıpkı babası' demeden edemedi...

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