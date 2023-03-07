Giriş Tarihi: 07.03.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 14:15

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan ile yan yana görenler çok şaşırdı! Meğer genç şarkıcı oğluymuş!

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere'nin annesi gibi müzisyen olduğunu duyanlar şaşırıyor. Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, oğlu Alan Dere'nin ses getiren şarkısı 'Tadım Tuzum'u yeniden yorumlamıştı. Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan genç şarkıcı paylaşımlarıyla da ilgi görüyor. İşte merak edenler için Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere…