Hande Erçel ateş kırmızısı mayosu ile partinin gözdesi oldu! Hande Erçel kırmızı mayosu ile yaktı geçti!

Oyuncu Kerem Bürsin ile aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel son olarak paylaştığı kırmızı mayolu pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti. Maldivler'de yaptıkları aşk tatili sonrası ilişkilerini gizlemeyen ünlü çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin sosyal medya paylaşımlarında da aşklarını dile getirmekten çekinmiyor. Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Hande Erçel son olarak yakın arkadaşı makyaj sanatçısı Serhat Şen'in doğum günü partisinde boy gösterdi. Hande Erçel ateş kırmızısı mayosunun üzerine çektiği kot şortu ile tarzını konuşturdu. Güzelliğiyle partinin gözdesi olan Hande Erçel'in kırmızı mayosu ile verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı. İşte Hande Erçel'in kırmızı mayosu ile verdiği iddialı pozları...