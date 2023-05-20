Hande Erçel bir deri bir kemik kaldı! Beyaz mayosuyla sere serpe poz veren Hande Erçel’in son haline yorum yağdı!

Giriş Tarihi: 20.05.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 16:51

Hakan Sabancı ile ilişkisi doludizgin devam eden güzel oyuncu Hande Erçel, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Instagram'da 30 milyonu aşkın takipçisi bulunan Erçel, pozlarıyla adeta göz dolduruyor. Şimdilerde bir giyim markasının yüzü olan Hande Erçel, marka için verdiği mayolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Denizde çekilmiş beyaz mayolu pozunu takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, aşırı zayıflığı ile bir kez daha gündem oldu. İşte Hande Erçel'in beğeni yağan o paylaşımı...