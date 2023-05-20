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Haberler Galeri Hande Erçel bir deri bir kemik kaldı! Beyaz mayosuyla sere serpe poz veren Hande Erçel'in son haline yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 20.05.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 16:51

Hande Erçel bir deri bir kemik kaldı! Beyaz mayosuyla sere serpe poz veren Hande Erçel'in son haline yorum yağdı!

Hakan Sabancı ile ilişkisi doludizgin devam eden güzel oyuncu Hande Erçel, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Instagram'da 30 milyonu aşkın takipçisi bulunan Erçel, pozlarıyla adeta göz dolduruyor. Şimdilerde bir giyim markasının yüzü olan Hande Erçel, marka için verdiği mayolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Denizde çekilmiş beyaz mayolu pozunu takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, aşırı zayıflığı ile bir kez daha gündem oldu. İşte Hande Erçel'in beğeni yağan o paylaşımı...

Hande Erçel bir deri bir kemik kaldı! Beyaz mayosuyla sere serpe poz veren Hande Erçel’in son haline yorum yağdı!

"Güneşin Kızları" ve "Sen Çal Kapımı" gibi projelerle popülerliği yakalayan güzel oyuncu Hande Erçel, son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Hakan Sabancı ile birlikteliğiyle dikkat çeken Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor.

Hande Erçel bir deri bir kemik kaldı! Beyaz mayosuyla sere serpe poz veren Hande Erçel’in son haline yorum yağdı!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı ise dolu dizgin devam ediyor.

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Hande Erçel bir deri bir kemik kaldı! Beyaz mayosuyla sere serpe poz veren Hande Erçel’in son haline yorum yağdı!

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel, şimdilerde aşk hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor.

Hande Erçel bir deri bir kemik kaldı! Beyaz mayosuyla sere serpe poz veren Hande Erçel’in son haline yorum yağdı!

Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Hande Erçel bir deri bir kemik kaldı! Beyaz mayosuyla sere serpe poz veren Hande Erçel’in son haline yorum yağdı!

Sevgilisiyle ardı ardına tatillere çıkan Hande Erçel, son olarak aileye de girmişti.

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