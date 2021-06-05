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Haberler Galeri Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! "Sana sahip olduğum için çok şanslıyım"
Giriş Tarihi: 05.06.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 12:15

ile aşka geldi! "Sana sahip olduğum için çok şanslıyım"

Dizi setindeki arkadaşlığın aşka dönüştüğü ve çiftinden gelen son aşk pozu magazin gündemine damga vurdu. 33 yaşına basan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'e olan aşkını sosyal medya hesabından haykıran Hande Erçel romantizmin doruklarında. Partneri Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevgilisiyle tatiline gitmişti. Maldivler kaçamağıyla günlerce konuşulan güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum gününü aşk dolu bir paylaşımla kutladı. Kerem Bürsin de sevgilisi Hande Erçel'in jestine kayıtsız kalmadı. İşte ...

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! Sana sahip olduğum için çok şanslıyım

Dizi setindeki arkadaşlığın aşka dönüştüğü ve çiftinden gelen son aşk pozu magazin gündemine damga vurdu.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! Sana sahip olduğum için çok şanslıyım

33 yaşına basan yakışıklı oyuncu 'e olan aşkını sosyal medya hesabından haykıran romantizmin doruklarında.

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! Sana sahip olduğum için çok şanslıyım

Partneri ile yeni bir aşka yelken açan , dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevgilisiyle tatiline gitmişti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! Sana sahip olduğum için çok şanslıyım

kaçamağıyla günlerce konuşulan güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından sevgilisi 'in doğum gününü aşk dolu bir paylaşımla kutladı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşka geldi! Sana sahip olduğum için çok şanslıyım

de sevgilisi 'in jestine kayıtsız kalmadı. İşte ...

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