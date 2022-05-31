Giriş Tarihi: 31.05.2022 14:19
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
14:35
Hande Erçel, Pınar Deniz, Afra Saraçoğlu... Kırmızı halıda şıklık yarışı! Ünlü isimler cesur kıyafetleriyle göz kamaştırdılar!
Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de şıklık yarışı yaşandı. Sanat ve eğlence dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı gecede kırmızı halıya stiller damga vurdu. Yılın En'lerinin ödüllendirildiği ELLE Style Awards dün gece gerçekleştirildi. Yılın Stil İkonu ödülünün sahibi, şarkıları kadar sahne şovları da çok konuşulan pop müzik sanatçısı Gülşen oldu. Lady Gaga'nın daha önce giydiği Gucci imzalı kıyafeti ile Hande Erçel gecenin gözdesi oldu. Aralarında Afra Saraçoğlu, Eda Ece, Beren Saat, Dilan Çiçek Deniz, Pınar Deniz, Aslı Bekiroğlu gibi güzel oyuncuların da bulunduğu ünlü isimler stilleri ile göz kamaştırdı... Elle Stil Ödülleri gecesine katılan ünlülerimizin şıklık yarışına şöyle bir göz atalım.