Hande Erçel, Pınar Deniz, Afra Saraçoğlu... Kırmızı halıda şıklık yarışı! Ünlü isimler cesur kıyafetleriyle göz kamaştırdılar!

Yılın en çok konuşulan ödül töreni Elle Style Awards dün gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği ELLE Style Awards 2022'de şıklık yarışı yaşandı. Sanat ve eğlence dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı gecede kırmızı halıya stiller damga vurdu.