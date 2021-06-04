Hande Erçel romantizmin doruklarında! Kerem Bürsin'e aşkını haykırdı Sana sahip olduğum için çok şanslıyım

Dizi setindeki arkadaşlığın aşka dönüştüğü Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinden gelen son aşk pozu magazin gündemine damga vurdu. 33 yaşına basan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'e olan aşkını sosyal medya hesabından haykıran Hande Erçel romantizmin doruklarında. Partneri Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevgilisiyle Maldivler tatiline gitmişti. Maldivler kaçamağıyla günlerce konuşulan güzel oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından sevgilisi Kerem Bürsin'in doğum gününü aşk dolu bir paylaşımla kutladı. Kerem Bürsin de sevgilisi Hande Erçel'in jestine kayıtsız kalmadı. İşte Hande Erçel'in aşk paylaşımı...