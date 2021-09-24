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Haberler Galeri Hande Erçel'in eski halini görenler hayrete düştü! Ünlü dizide dansçılık yapmış
Giriş Tarihi: 24.09.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 10:00

Hande Erçel'in eski halini görenler hayrete düştü! Ünlü dizide dansçılık yapmış

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Instagram'da 24.6 milyon takipçi ile müthiş başarısını taçlandıran oyuncu Hande Erçel, şöhreti yakaladıktan sonra büyük bir değişim yaşadı. Erçel'in, eski ve yeni hali arasındaki fark mercek altına alındı. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan genç oyuncunun, inkar etse de estetikli olduğu anlaşıldı. Erçel'in bugüne kadar; Dudak, yanak, badem göz ve çene dolgusu yaptırdığı öğrenildi. Erçel, bişektomi yöntemiyle yanaklarındaki yağları aldırdı. Operasyonun ardından daha ince bir yüz hattına kavuşan Hande Erçel'in, elmacık kemikleri daha belirgin hale geldi. Son olarak ise Hande Erçel'in 'Çılgın Dersane Üniversitede' dizisinde dans ettiği görüntüler gündem oldu. Erçel'in eski halini görenler hayrete düştü.

Hande Erçel’in eski halini görenler hayrete düştü! Ünlü dizide dansçılık yapmış

Güzel oyuncu Hande Erçel'in 'Çılgın Dersane Üniversitede' dizisinde dans ettiği görüntüler gündem oldu. Erçel'in eski halini görenler hayrete düştü. Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Hande Erçel, dizide 'Meryem' karakterini canlandırdığı ortaya çıktı.

Hande Erçel’in eski halini görenler hayrete düştü! Ünlü dizide dansçılık yapmış

Hande Erçel'in, yıllar önce Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde 'Meryem' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı.

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Hande Erçel’in eski halini görenler hayrete düştü! Ünlü dizide dansçılık yapmış

Hande Erçel'in, Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde dans ettiği görüntüler olay olurken, eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Hande Erçel’in eski halini görenler hayrete düştü! Ünlü dizide dansçılık yapmış

ÇALIKUŞU DİZİSİNDE OYNAMIŞ

27 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel'in, 2013 yapımı Çalıkuşu dizisinde ölümcül bir hastalık nedeniyle yataklara düşen 'Zahide' karakterine hayat verdiği görüntüler de sevenlerini şaşırtmıştı.

Hande Erçel’in eski halini görenler hayrete düştü! Ünlü dizide dansçılık yapmış

YILLAR ÖNCEKİ İŞİ GÜNDEM OLDU

Rol aldığı dizinin çekimlerinin bitmesiyle soluğu tatilde alan 27 yaşındaki Erçel'in yıllar önce yaptığı iş hayranları tarafından paylaşıldı.

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