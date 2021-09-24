Hande Erçel’in eski halini görenler hayrete düştü! Ünlü dizide dansçılık yapmış

Güzel oyuncu Hande Erçel'in 'Çılgın Dersane Üniversitede' dizisinde dans ettiği görüntüler gündem oldu. Erçel'in eski halini görenler hayrete düştü. Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Hande Erçel, dizide 'Meryem' karakterini canlandırdığı ortaya çıktı.