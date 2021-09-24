Giriş Tarihi: 24.09.2021 09:57Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 10:00
Hande Erçel'in eski halini görenler hayrete düştü! Ünlü dizide dansçılık yapmış
Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Instagram'da 24.6 milyon takipçi ile müthiş başarısını taçlandıran oyuncu Hande Erçel, şöhreti yakaladıktan sonra büyük bir değişim yaşadı. Erçel'in, eski ve yeni hali arasındaki fark mercek altına alındı. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan genç oyuncunun, inkar etse de estetikli olduğu anlaşıldı. Erçel'in bugüne kadar; Dudak, yanak, badem göz ve çene dolgusu yaptırdığı öğrenildi. Erçel, bişektomi yöntemiyle yanaklarındaki yağları aldırdı. Operasyonun ardından daha ince bir yüz hattına kavuşan Hande Erçel'in, elmacık kemikleri daha belirgin hale geldi. Son olarak ise Hande Erçel'in 'Çılgın Dersane Üniversitede' dizisinde dans ettiği görüntüler gündem oldu. Erçel'in eski halini görenler hayrete düştü.