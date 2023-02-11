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Haberler Galeri Hatay'da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 11.02.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 15:02

Hatay'da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu!

Kahramanmaraş'ta depreme gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde yıkıcı etkilere neden oldu. Tüm Türkiye birlik oldu, yardım için elini taşın altına koydu. Sanat camiası da sosyal medyadan ve deprem bölgelerinden destek olmak için canla başla çalışıyor. Şarkıcı Sinan Akçıl da o isimlerden biri. Akçıl, depremin en yıkıcı şehirlerinden biri olan Hatay-Antakya'ya gitti. Depremzede Duru ile bir araya gelen ve düet yapan şarkıcı, "Çok üzgünüm ama Yılın düeti konusu az önce Antakya Hatay'da Duru ile kapanmıştır" dedi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hatay’da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu!

Kahramanmaraş merkez üssünde meydana gelen iki şiddetli depremin ardından Türkiye yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor. Tek yürek olan sanat camiasından da kimi bölgede, kimi sosyal medyadan destek olmaya çalışıyor.

Hatay’da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu!

O isimlerden biri olan Sinan Akçıl da depremden en çok etkilenen bölgelerden birinde, Hatay Antakya'da.

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Hatay’da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu!

Akçıl'ın son paylaşımı ise kalpleri ısıtan cinsten...

Hatay’da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu!

Sinan Akçıl, depremden etkilenen çocuklardan biri olan Duru ile bir araya geldi, düet yaptı.

Hatay’da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu!

Düet anını kayıt alan ve Instagram'dan paylaşan Sinan Akçıl, sosyal medyaya damga vurdu.

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