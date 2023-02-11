Giriş Tarihi: 11.02.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 15:02

Hatay'da içleri ısıtan anlar! Sinan Akçıl depremzede Duru ile düet yaptı sosyal medyaya damga vurdu!

Kahramanmaraş'ta depreme gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, 10 ilde yıkıcı etkilere neden oldu. Tüm Türkiye birlik oldu, yardım için elini taşın altına koydu. Sanat camiası da sosyal medyadan ve deprem bölgelerinden destek olmak için canla başla çalışıyor. Şarkıcı Sinan Akçıl da o isimlerden biri. Akçıl, depremin en yıkıcı şehirlerinden biri olan Hatay-Antakya'ya gitti. Depremzede Duru ile bir araya gelen ve düet yapan şarkıcı, "Çok üzgünüm ama Yılın düeti konusu az önce Antakya Hatay'da Duru ile kapanmıştır" dedi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.