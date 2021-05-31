Hayal Köseoğlu siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Paylaştığı tatil pozları hayranlarını mest etti!

Hazal Türesan, Merve Bulut, Hayal Köseoğlu ve Sinem Ünsal hep birlikte tatile gitti. Hayal Köseoğlu son pozları sosyal medyada gündem oldu. Fazla kilolarından rahatsız olmadığını belirten oyuncu, "Yaşasın fazlalıklar" diyerek sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşmıştı. Köseoğlu'nun pozları hayranları tarafından çok beğenildi. Hayal Köseoğlu, son paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Hayal Köseoğlu'nun son verdiği pozlar mest etti. İşte güzel oyuncunun sosyal medyayı kasıp kavuran son paylaşımları …