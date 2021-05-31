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Haberler Galeri Hayal Köseoğlu siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Paylaştığı tatil pozları hayranlarını mest etti!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 13:14

bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Paylaştığı tatil pozları hayranlarını !

, , ve hep birlikte tatile gitti. Hayal Köseoğlu son pozları sosyal medyada gündem oldu. Fazla kilolarından rahatsız olmadığını belirten oyuncu, "Yaşasın fazlalıklar" diyerek hesabından bikinili pozlarını paylaşmıştı. Köseoğlu'nun pozları hayranları tarafından çok beğenildi. Hayal Köseoğlu, son paylaşımlarıyla oldu. Hayal Köseoğlu'nun son verdiği pozlar . İşte güzel oyuncunun sosyal medyayı kasıp kavuran son paylaşımları …

Hayal Köseoğlu siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Paylaştığı tatil pozları hayranlarını mest etti!

, , ve hep birlikte tatile gitti. Hayal Köseoğlu pozlarıyla gündem oldu.

Hayal Köseoğlu siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Paylaştığı tatil pozları hayranlarını mest etti!

, oynadığı dizinin final yapmasıyla soluğu tatilde aldı.

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Hayal Köseoğlu siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Paylaştığı tatil pozları hayranlarını mest etti!

Fazla kilolarından rahatsız olmadığını belirten oyuncu, "Yaşasın fazlalıklar" diyerek hesabından bikinili pozlarını paylaşmıştı.

Hayal Köseoğlu siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Paylaştığı tatil pozları hayranlarını mest etti!

"Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni" notunu eklemişti.

Hayal Köseoğlu siyah bikinisiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Paylaştığı tatil pozları hayranlarını mest etti!

Rol arkadaşlarıyla tatilde olan güzel oyuncudan yeni bikinili pozlar geldi.

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