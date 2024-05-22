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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem’in abisi Fenerbahçe’nin efsane ismi çıktı! Abi-kardeş sosyal medyanın gündeminde
Giriş Tarihi: 22.05.2024 11:29

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem’in abisi Fenerbahçe’nin efsane ismi çıktı! Abi-kardeş sosyal medyanın gündeminde

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, sosyal medyada gündem oldu. 'Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem, meğer Fenerbahçe efsanesinin kardeşiymiş. İlk kez öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem’in abisi Fenerbahçe’nin efsane ismi çıktı! Abi-kardeş sosyal medyanın gündeminde

Yayınlandığı döneme damga vuran yapımlardan biri olan Hayat Bilgisi dizisinde İpek Erdem, 'Barbie' lakaplı Gamze karakterine can vermişti. Yıllar içerisindeki değişimiyle adından sık sık bahsettiren oyuncu meğer Fenerbahçe efsanesinin kardeşiymiş!

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem’in abisi Fenerbahçe’nin efsane ismi çıktı! Abi-kardeş sosyal medyanın gündeminde

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbie'si İpek Erdem'in futbol camiasının çok yakından tanıdığı bir ismin kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem’in abisi Fenerbahçe’nin efsane ismi çıktı! Abi-kardeş sosyal medyanın gündeminde

Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem; bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşi çıktı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem’in abisi Fenerbahçe’nin efsane ismi çıktı! Abi-kardeş sosyal medyanın gündeminde

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de vizyona giren Barbie filmi sonrası ünlüler de pembe kıyafetlerle paylaşımlar yaparak Barbie akımına dahil oluyor.

Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’si İpek Erdem’in abisi Fenerbahçe’nin efsane ismi çıktı! Abi-kardeş sosyal medyanın gündeminde

Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan Taygun Erdem ise Barbie çılgınlığının devam ettiği şu günlerde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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