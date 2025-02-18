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Giriş Tarihi: 18.02.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 21:38

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Törpü'sü yıllar sonra bir araya gelmişti! Gökçe Bahadır o buluşmayı anlattı: Çocukluğum…

Gani Müjde'nin kaleme aldığı Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damga vurdu. Dizi zaman zaman sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Törpü'sü yıllar sonra bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan Gökçe Bahadır ve İpek Erdem'in paylaşımına beğeni yağdı. Hayranlarının uzun süre sonra bir arada gördüğü ikiliden Gökçe Bahadır, yaşadığı mutluluğu anlattı. İşte o açıklama!

Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Törpü’sü yıllar sonra bir araya gelmişti! Gökçe Bahadır o buluşmayı anlattı: Çocukluğum…

2003-2006 yılları arasında ekrana gelen, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği ve senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören diziler arasında yer aldı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Törpü’sü yıllar sonra bir araya gelmişti! Gökçe Bahadır o buluşmayı anlattı: Çocukluğum…

Afet Öğretmen'in, İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki öğrencileriyle kurduğu bağa, verdiği mesajlara ve onların hayatlarına olan etkisine odaklanan dizi, 4 sezon boyunca izleyiciyle buluştu.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Törpü’sü yıllar sonra bir araya gelmişti! Gökçe Bahadır o buluşmayı anlattı: Çocukluğum…

Hayat Bilgisi, kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel ve İpek Erdem gibi isimleri barındırarak, yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekrana çekmeyi başaran yapımlardan biri oldu.

Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Törpü’sü yıllar sonra bir araya gelmişti! Gökçe Bahadır o buluşmayı anlattı: Çocukluğum…

Aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruyan Hayat Bilgisi, zaman zaman oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Törpü’sü yıllar sonra bir araya gelmişti! Gökçe Bahadır o buluşmayı anlattı: Çocukluğum…

Dizide birçok sevilen karakter olsa da Barbie Gamze ve Törpü Yeliz zaman zaman atışmaları ve dostluklarıyla ilgi odağı olmuştu.

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