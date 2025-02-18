Giriş Tarihi: 18.02.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
21:38
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Törpü'sü yıllar sonra bir araya gelmişti! Gökçe Bahadır o buluşmayı anlattı: Çocukluğum…
Gani Müjde'nin kaleme aldığı Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damga vurdu. Dizi zaman zaman sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Törpü'sü yıllar sonra bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan Gökçe Bahadır ve İpek Erdem'in paylaşımına beğeni yağdı. Hayranlarının uzun süre sonra bir arada gördüğü ikiliden Gökçe Bahadır, yaşadığı mutluluğu anlattı. İşte o açıklama!