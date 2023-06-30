Hayat Bilgisi’nin Kopil’i görenleri şoke etti! Serhan Arslan ’yok artık’ dedirtti!

Giriş Tarihi: 30.06.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 14:41

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular değişimleriyle gündem oldu. Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan da değişimi ile görenleri şoke eden isimlerden biri. Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serhan Arslan şimdi ne yapıyor? Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti. Cennet Mahallesi'nde de oynayan Serhan Arslan şimdilerde YouTuber'lık yapıyor. İşte Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın inanılmaz değişimi…