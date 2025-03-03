Hayat ona her zaman gülmedi... Usta sanatçı Edip Akbayram’ın bilinmeyen yönlerine çok şaşıracaksınız! Çocuk felci, asıl mesleği, siyah örümcekler...

SİYAH ÖRÜMCEKLER GRUBU

Usta sanatçı bu zaman zarfında, ilk plağı olan Kendim Ettim Kendim Buldum besteledi. Siyah Örümcekler adını verdiği grubuyla kaydettiği bu plak, "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" başlıklarıyla iki farklı baskı halinde yayımlandı. Gaziantep'te başlayan bu müzikal serüven, Adana'da yeni bir döneme girdi. Akbayram, burada kurduğu orkestrayla ilk kez sahneye çıktı ve Beyaz Saray adlı bir gazinoda çalışmaya başladı.