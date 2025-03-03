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Haberler Galeri Hayat ona her zaman gülmedi... Usta sanatçı Edip Akbayram'ın bilinmeyen yönlerine çok şaşıracaksınız! Çocuk felci, asıl mesleği, siyah örümcekler...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 11:40

Hayat ona her zaman gülmedi... Usta sanatçı Edip Akbayram'ın bilinmeyen yönlerine çok şaşıracaksınız! Çocuk felci, asıl mesleği, siyah örümcekler...

75 yaşındaki usta sanatçı Edip Akbayram, iç kanama geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre yoğun bakım tedavisi gören Akbayram, 52 günlük zorlu mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Vefatıyla birlikte yakından takip edilen sanatçının hakkında bilinmeyenleri de ilk kez ortaya çıktı! Meğer hayat ona her zaman gülmemiş...

Hayat ona her zaman gülmedi... Usta sanatçı Edip Akbayram’ın bilinmeyen yönlerine çok şaşıracaksınız! Çocuk felci, asıl mesleği, siyah örümcekler...

Türk müziğinin sevilen simalarından olan Edip Akbayram, evinde düşüp iç kanama geçirdiği endişesiyle hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınmıştı.

Hayat ona her zaman gülmedi... Usta sanatçı Edip Akbayram’ın bilinmeyen yönlerine çok şaşıracaksınız! Çocuk felci, asıl mesleği, siyah örümcekler...

Uzun bir tedavi süreci gören Akbayram, 52 günün sonunda hayatını kaybetmişti. Ölümüyle birlikte yakından takip edilen Edip Akbayram'ın hiç bilinmeyen yönleri de ilk kez ortaya çıktı. İşte duyunca çok şaşıracağınız ünlü sanatçının hayatı!

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Hayat ona her zaman gülmedi... Usta sanatçı Edip Akbayram’ın bilinmeyen yönlerine çok şaşıracaksınız! Çocuk felci, asıl mesleği, siyah örümcekler...

ÇOCUK FELCİ

Edip Akbayram, 1950 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Akbayram sadece 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı.

Hayat ona her zaman gülmedi... Usta sanatçı Edip Akbayram’ın bilinmeyen yönlerine çok şaşıracaksınız! Çocuk felci, asıl mesleği, siyah örümcekler...

KÜÇÜK YAŞTA MÜZİĞE İLGİSİ BAŞLADI

Henüz çocuk yaşlarda müziğe ilgisi olan Akbayram, amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda sahne aldı. Liseye başladığında ise müzik yolculuğuna yeni bir başlangıç yaptı. Edip Akbayram, arkadaşlarıyla birlikte Pir Sultan Abdal ve Karacaoğlan gibi büyük ozanların deyişlerini besteleyip seslendirmeye başladı.

Hayat ona her zaman gülmedi... Usta sanatçı Edip Akbayram’ın bilinmeyen yönlerine çok şaşıracaksınız! Çocuk felci, asıl mesleği, siyah örümcekler...

SİYAH ÖRÜMCEKLER GRUBU

Usta sanatçı bu zaman zarfında, ilk plağı olan Kendim Ettim Kendim Buldum besteledi. Siyah Örümcekler adını verdiği grubuyla kaydettiği bu plak, "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" başlıklarıyla iki farklı baskı halinde yayımlandı. Gaziantep'te başlayan bu müzikal serüven, Adana'da yeni bir döneme girdi. Akbayram, burada kurduğu orkestrayla ilk kez sahneye çıktı ve Beyaz Saray adlı bir gazinoda çalışmaya başladı.