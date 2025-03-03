Giriş Tarihi: 03.03.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
11:40
Hayat ona her zaman gülmedi... Usta sanatçı Edip Akbayram'ın bilinmeyen yönlerine çok şaşıracaksınız! Çocuk felci, asıl mesleği, siyah örümcekler...
75 yaşındaki usta sanatçı Edip Akbayram, iç kanama geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre yoğun bakım tedavisi gören Akbayram, 52 günlük zorlu mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Vefatıyla birlikte yakından takip edilen sanatçının hakkında bilinmeyenleri de ilk kez ortaya çıktı! Meğer hayat ona her zaman gülmemiş...