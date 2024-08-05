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Haberler Galeri "Hayriye Hanım incecik olmuş" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki... İşte son hali!
Giriş Tarihi: 05.08.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:33

"Hayriye Hanım incecik olmuş" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki... İşte son hali!

Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdırmayı başaran Yaprak Dökümü tekrarlarıyla hayranlarını ekrana kilitlemeyi başarıyor. Peki Yaprak Dökümü oyuncuları aradan geçen 13 yılda nasıl değişti? Sosyal medyanın en çok merak edilen isimleri arasında Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna da bulunuyor. Fenomen dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu Güven Hokna şimdilerde 78 yaşında. Fazla kilolarından kurtulan Güven Hokna'nın son hali hayranlarından tam not aldı...

Hayriye Hanım incecik olmuş Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki... İşte son hali!

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle hafızalarda yer edinen Güven Hokna özellikle Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak çok sevilmişti...

Hayriye Hanım incecik olmuş Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki... İşte son hali!

'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Tekrarlarıyla ekranlarda yer bulan ve sanki ilk defa izliyormuşçasına yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile beğeni topluyor.

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Hayriye Hanım incecik olmuş Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki... İşte son hali!

Türk dizi tarihinin kült yapımlarından olmayı başaran Yaprak Dökümü oyuncuları nasıl değişti? Fenomen dizi Yaprak Dökümü dizisi oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden.

Hayriye Hanım incecik olmuş Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki... İşte son hali!

Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna.

Hayriye Hanım incecik olmuş Yaprak Dökümü’nün Hayriye’si Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki... İşte son hali!

Dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu şimdilerde 78 yaşında.

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