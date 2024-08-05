"Hayriye Hanım incecik olmuş" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki... İşte son hali!

Giriş Tarihi: 05.08.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
11:33
Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdırmayı başaran Yaprak Dökümü tekrarlarıyla hayranlarını ekrana kilitlemeyi başarıyor. Peki Yaprak Dökümü oyuncuları aradan geçen 13 yılda nasıl değişti? Sosyal medyanın en çok merak edilen isimleri arasında Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna da bulunuyor. Fenomen dizinin dominant karakterlerinden Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si olarak bilinen usta oyuncu Güven Hokna şimdilerde 78 yaşında. Fazla kilolarından kurtulan Güven Hokna'nın son hali hayranlarından tam not aldı...