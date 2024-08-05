"Hayriye Hanım incecik olmuş" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna öyle bir zayıfladı ki... İşte son hali!

'Ali Rıza Bey ile Hayriye Hanım' denince akla usta oyuncular Halil Ergün ile Güven Hokna geliyor. Tekrarlarıyla ekranlarda yer bulan ve sanki ilk defa izliyormuşçasına yine aynı tadı veren efsanevi dizilerden Yaprak Dökümü 13 yıl sonra bile beğeni topluyor.