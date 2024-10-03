"Hayriye Hanım'ın müthiş değişimi" Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna incecik kaldı... İşte son hali!

Giriş Tarihi: 03.10.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
14:16
Yaprak Dökümü oyuncuları 13 yılda nasıl değişti? Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran dizi Yaprak Dökümü oyuncuları sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden. Bunlardan biri de Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna. Fenomen dizi Yaprak Dökümü'nün dominant karakterlerinden Hayriye Hanım olarak bilinen usta oyuncu Güven Hokna şimdilerde 78 yaşında. Oldukça kilo veren Güven Hokna'nın son hali hayranlarından tam not aldı...