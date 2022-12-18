Hazar Ergüçlü ile 5 yıllık ilişkisi bitmişti! Onur Ünlü ilk kez konuştu! "Olmayınca olmuyor"

"Beş yıllık bir yıpranma yaşandı"

Ayrılığın ardından magazin habercilerinin sorularını yanıtlayan Ergüçlü, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Çok yakın arkadaşım, her şeyim… Ailemden biri gibi Onur! Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.