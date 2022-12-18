Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:46
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
09:56
Hazar Ergüçlü ile 5 yıllık ilişkisi bitmişti! Onur Ünlü ilk kez konuştu! "Olmayınca olmuyor"
Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık 5 yıldır aşk yaşıyordu. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sürekli eleştirilen çiftten, üzen haber geldi. Evlenecekleri beklenen çift ilişkilerini noktaladı. Ayrılığın ardından Ergüçlü, "Beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" demişti. Dün Cihangir'de görüntülenen yönetmen Onur Ünlü ise, ayrılık kararı hakkında ilk kez konuştu.