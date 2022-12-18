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Haberler Galeri Hazar Ergüçlü ile 5 yıllık ilişkisi bitmişti! Onur Ünlü ilk kez konuştu! "Olmayınca olmuyor"
Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 09:56

Hazar Ergüçlü ile 5 yıllık ilişkisi bitmişti! Onur Ünlü ilk kez konuştu! "Olmayınca olmuyor"

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile yaklaşık 5 yıldır aşk yaşıyordu. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sürekli eleştirilen çiftten, üzen haber geldi. Evlenecekleri beklenen çift ilişkilerini noktaladı. Ayrılığın ardından Ergüçlü, "Beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" demişti. Dün Cihangir'de görüntülenen yönetmen Onur Ünlü ise, ayrılık kararı hakkında ilk kez konuştu.

Hazar Ergüçlü ile 5 yıllık ilişkisi bitmişti! Onur Ünlü ilk kez konuştu! Olmayınca olmuyor

Öte yandan; Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Medcezir dizisinde Eylül karakteriyle şöhreti yakalamıştı. Ardından Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay rolüyle popülerliğini arttırmıştı. Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, kariyeri kadat kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile uzun süredir aşk yaşıyordu.

Hazar Ergüçlü ile 5 yıllık ilişkisi bitmişti! Onur Ünlü ilk kez konuştu! Olmayınca olmuyor

5 yıldır aşk yaşayan Ergüçlü ve Ünlü'nün evlenecekleri beklenirken şaşırtan haber geldi.

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Hazar Ergüçlü ile 5 yıllık ilişkisi bitmişti! Onur Ünlü ilk kez konuştu! Olmayınca olmuyor

Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü yollarını ayırdı.

Hazar Ergüçlü ile 5 yıllık ilişkisi bitmişti! Onur Ünlü ilk kez konuştu! Olmayınca olmuyor

Bu ayrılığın nedeninin ise fikir ayrılıkları olduğu konuşulmuştu.

Hazar Ergüçlü ile 5 yıllık ilişkisi bitmişti! Onur Ünlü ilk kez konuştu! Olmayınca olmuyor

"Beş yıllık bir yıpranma yaşandı"

Ayrılığın ardından magazin habercilerinin sorularını yanıtlayan Ergüçlü, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Çok yakın arkadaşım, her şeyim… Ailemden biri gibi Onur! Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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