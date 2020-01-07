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  • Hekimoğlu dizisinin İpek Tekin’i Ebru Özkan Saban şoke etti! Duyan inanamıyor!

dizisinin ’i şoke etti! Duyan inanamıyor!

dizisinin 'i , performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hekimoğlu dizisinin İpek Tekin'i, Orhan ve Hekimoğlu'nun okuldan arkadaşı. Yalnız, güçlü bir kadın. Tıp fakültesinin dekanı ve hastane yöneticisi olan İpek, Endokrinoloji uzmanıdır. Duygusal ve sosyal becerileri kuvvetli, hayatını hastalara ve hastaneye adamıştır. Orhan'dan sonra Ateş'in zorlu karakterini anlayan ve buna tahammül edebilen tek kişidir. Hekimoğlu sadece bulmacalı vakaların peşinde koşarken İpek de Orhan gibi onun mümkün olduğu kadar çok hastaya şifa olması için uğraşır. Güzel, güçlü, hırslı, tuttuğunu koparan bir kadın olan İpek, Ateş'in her zaman ilgi alanındadır. Bazen dost, bazen patron bazen de karşı cins olarak. Birbirleriyle yıllardır sürekli flörtleşseler de aralarında bir türlü bir ilişki başlayamaz. Hekimoğlu'nun İpek Tekin'i Ebru Özkan Saban özel hayatı ile de merak konusunu oldu. Güzel oyuncunun takipçileri Özkan'ın en çok yaşını merak etti. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar çok şaşırıyor. İşte merak edenler için Ebru Özkan Saban'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 07.01.2020 08:26 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 08:38
Hekimoğlu dizisinin İpek Tekin’i Ebru Özkan Saban şoke etti! Duyan inanamıyor!

kimdir? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Dizide tarafından canlandırılan İpek Tekin Tıp fakültesinin dekanı ve hastanenin yöneticisidir. Endokrinoloji uzmanı olan İpek, hayatını hastaneye ve hastalara adamış birisidir. Diziyi izleyenler Ebru Özkan Saban'ın hayatı merak konusu oldu. Ebru Özkan Saban, Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Özkan 2006 yılında Kâbuslar Evi: Bir Kış Masalı adlı filmde canlandırdığı Melisa karakteri ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Ebru Özkan, Gözyaşı Çetesi, Kara İnci, Güldünya, Çınar Ağacı, Anneler ile Kızları, Hayatımın Rolü, Not Defteri, Paramparça gibi dizilerde yer aldı. 2009 yılında Hanımın Çiftliği dizisindeki Halide karakteri ile tanındı. Son olarak Şahin Tepesi dizisinde Melek karakteri ile ekrana geldi. Ebru Özkan, 4 Haziran 2016 yılında oyuncu Ertan Saban ile nikah masasına oturdu ve 2018 yılında da Biricik isimli kızı dünyaya geldi. Başarılı oyuncunun yaşı ise merak konusunu oldu. İşte Ebru Özkan Saban ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Hekimoğlu dizisinin İpek Tekin’i Ebru Özkan Saban şoke etti! Duyan inanamıyor!

İLKER İNANOĞLU

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Hekimoğlu dizisinin İpek Tekin’i Ebru Özkan Saban şoke etti! Duyan inanamıyor!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Hekimoğlu dizisinin İpek Tekin’i Ebru Özkan Saban şoke etti! Duyan inanamıyor!

DEFNE SAMYELİ

Hekimoğlu dizisinin İpek Tekin’i Ebru Özkan Saban şoke etti! Duyan inanamıyor!

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

Hekimoğlu dizisinin İpek Tekin’i Ebru Özkan Saban şoke etti! Duyan inanamıyor!

BENGÜ

Hekimoğlu dizisinin İpek Tekin’i Ebru Özkan Saban şoke etti! Duyan inanamıyor!

BENGÜ

2 Nisan 1979

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