Hekimoğlu ile ekranlara dönen Timuçin Esen sosyal medyada olay oldu! İşte Hekimoğlu Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek...

Son olarak Gülperi dizisinde izlediğimiz Timuçin Esen hayranlarını fazla bekletmeden yeni bir proje ile geliyor. Timuçin Esen'in yer aldığı Hekimoğlu 1. bölümü ile bu akşam izleyici ile buluşacak. Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterini canlandıracak Timuçin Esen gündem oldu. Televizyonun sevilen isimlerinden olan Timuçin Esen'in yeni dizisi Hekimoğlu sevenlerini heyecanlandırdı. Dünyada izlenme rekorları kıran Doktor House dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisindeki performansı merak edilen oyuncu.Timuçin Esen sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu. Hekimoğlu'nda 40'lı yaşında tıbbi Sherlock Holmes, bir tıp dehası Ateş Hekimoğlu'nu canlandıran Timuçin Esen özel hayatıyla da merak konusu. Karizmatik oyuncu Timuçin Esen'in yaşını öğrenenler de oldukça şaşırdı. Peki Bilge Türe ile evli olan 2 çocuk babası Hekimoğlu dizisinin Ateş Hekimoğlu'su Timuçin Esen kaç yaşında? İşte Hekimoğlu Timuçin Esen'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...