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  • Hekimoğlu ile ekranlara dönen Timuçin Esen sosyal medyada olay oldu! İşte Hekimoğlu Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek...

ile ekranlara dönen olay oldu! İşte Esen hakkında şaşırtan gerçek...

Son olarak Gülperi dizisinde izlediğimiz hayranlarını fazla bekletmeden yeni bir proje ile geliyor. Timuçin Esen'in yer aldığı ile bu akşam izleyici ile buluşacak. dizisinde karakterini canlandıracak Timuçin Esen gündem oldu. Televizyonun sevilen isimlerinden olan Timuçin Esen'in yeni dizisi Hekimoğlu sevenlerini heyecanlandırdı. Dünyada izlenme rekorları kıran dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisindeki performansı merak edilen oyuncu.Timuçin Esen da en çok konuşulan isimlerden oldu. Hekimoğlu'nda 40'lı yaşında tıbbi Sherlock Holmes, bir tıp dehası Ateş Hekimoğlu'nu canlandıran Timuçin Esen özel hayatıyla da merak konusu. Karizmatik oyuncu Timuçin Esen'in yaşını öğrenenler de oldukça şaşırdı. Peki ile evli olan 2 çocuk babası Hekimoğlu dizisinin Ateş Hekimoğlu'su ? İşte Esen'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 15:19
Hekimoğlu ile ekranlara dönen Timuçin Esen sosyal medyada olay oldu! İşte Hekimoğlu Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek...

Son olarak Gülperi dizisinde izlediğimiz hayranlarını fazla bekletmeden yeni bir proje ile geliyor. Timuçin Esen'in yer aldığı ile bu akşam izleyici ile buluşacak. dizisinde karakterini canlandıracak Timuçin Esen gündem oldu. Televizyonun sevilen isimlerinden olan Timuçin Esen'in yeni dizisi Hekimoğlu sevenlerini heyecanlandırdı. Dünyada izlenme rekorları kıran dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisindeki performansı merak edilen oyuncu.Timuçin Esen da en çok konuşulan isimlerden oldu. Hekimoğlu'nda 40'lı yaşında tıbbi Sherlock Holmes, bir tıp dehası Ateş Hekimoğlu'nu canlandıran Timuçin Esen özel hayatıyla da merak konusu. Karizmatik oyuncu Timuçin Esen'in yaşını öğrenenler de oldukça şaşırdı. Peki ile evli olan 2 çocuk babası Hekimoğlu dizisinin Ateş Hekimoğlu'su ? İşte Esen'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ...

Hekimoğlu ile ekranlara dönen Timuçin Esen sosyal medyada olay oldu! İşte Hekimoğlu Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek...

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

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Hekimoğlu ile ekranlara dönen Timuçin Esen sosyal medyada olay oldu! İşte Hekimoğlu Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek...
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MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Hekimoğlu ile ekranlara dönen Timuçin Esen sosyal medyada olay oldu! İşte Hekimoğlu Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek...
Hekimoğlu ile ekranlara dönen Timuçin Esen sosyal medyada olay oldu! İşte Hekimoğlu Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek...

İLKER İNANOĞLU

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Hekimoğlu ile ekranlara dönen Timuçin Esen sosyal medyada olay oldu! İşte Hekimoğlu Timuçin Esen hakkında şaşırtan gerçek...
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