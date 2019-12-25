Hekimoğlu'nun Zeynep'i Damla Colbay yok artık dedirtti! Hekimoğlu'nun gamzeli güzeli Damla Colbay çocukluk hali ile şaşırttı!

Son günlerin adından söz ettiren dizisi Hekimoğlu oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Hekimoğlu 2. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Hekimoğlu dizisinin güzel oyuncusu Damla Colbay Zeynep karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç ve güzel doktor Zeynep Can karakterine hayat veren Damla Colbay sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Güzel oyuncu Damla Colbay, Hekimoğlu dizisinden önce Atv'nin unutulmayan dizilerinden olan Kara Para Aşk ile tanınmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Damla Colbay takipçilerini çocukluk hali ile şaşırttı.