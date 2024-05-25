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Haberler Galeri Her şeyi bir kenara bırakıp ABD'ye yerleşmiş... Tokatçı'nın Emine'si yıllar sonra ortaya çıktı! Nazan Saatçi 66 yaşında mest etti!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 13:41

Her şeyi bir kenara bırakıp ABD'ye yerleşmiş... Tokatçı'nın Emine'si yıllar sonra ortaya çıktı! Nazan Saatçi 66 yaşında mest etti!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Tokatçı filminin Emine'si yıllar sonra ortaya çıktı. Tokatçı filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan usta sanatçı Nazan Saatçi, uzun süredir yaşamını ABD'de sürdürüyor. Şimdilerde 65 yaşında olan Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali herkesi mest etti. Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkarıyor. İşte Tokatçı'nın Emine'sinin son hali...

Her şeyi bir kenara bırakıp ABD’ye yerleşmiş... Tokatçı’nın Emine’si yıllar sonra ortaya çıktı! Nazan Saatçi 66 yaşında mest etti!

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazınan Nazan Saatçi'nin son hali sosyal medyaya damgasını vurdu.

Her şeyi bir kenara bırakıp ABD’ye yerleşmiş... Tokatçı’nın Emine’si yıllar sonra ortaya çıktı! Nazan Saatçi 66 yaşında mest etti!

Saatçi'nin sinema kariyeri, bir güzellik yarışmasına katılmasıyla başladı.

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Her şeyi bir kenara bırakıp ABD’ye yerleşmiş... Tokatçı’nın Emine’si yıllar sonra ortaya çıktı! Nazan Saatçi 66 yaşında mest etti!

Oyuncu, 1978 yılında Tercüman–İnci Gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada birinci olmuş ve Sinema Kraliçesi tacını takmıştı.

Her şeyi bir kenara bırakıp ABD’ye yerleşmiş... Tokatçı’nın Emine’si yıllar sonra ortaya çıktı! Nazan Saatçi 66 yaşında mest etti!

Lise son sınıfa kadar Samsun'da yaşayan Saatçi, daha sonra İstanbul'a taşınarak İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Her şeyi bir kenara bırakıp ABD’ye yerleşmiş... Tokatçı’nın Emine’si yıllar sonra ortaya çıktı! Nazan Saatçi 66 yaşında mest etti!

Ayrıca o dönemlerde Günaydın-Saklambaç Gazetesi'nin aracılığı ile Türkiye Güzeli seçildi.

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