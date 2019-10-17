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  • Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin sinema yazarı Murat Özer ile evlendi! İşte Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin ve eşi...

'nin güzel oyuncusu sinema yazarı ile evlendi! İşte Hercai'nin 'su Feride Çetin ve eşi...

'nin rekortmen dizisi 'da da rüzgar gibi esiyor .Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Hercai zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. Deneyimli oyuncularının yanı sıra genç oyuncu kadrosu oldukça geniş olan Hercai birçok yeni ismi de zirveye taşıdı. Etkileyici hikayesi ile bu sezonda gönülleri fethedeceğe benzeyen Hercai dizisinin başarılı oyuncuları Hercai'nin Reyyan'ı ve Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü kadar diğer oyuncularda merak ediliyor. Merak edilen ve internette çokça aratılan isimlerden olan Hercai'nin 'su geçtiğimiz gün hayranlarına sürpriz yaptı. Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Çetin, sinema yazarı ile evlendi. Sade bir nikah töreni ile hayatlarını birleştiren Feride Çetin ve Murat Özer'i arkadaşları yalnız bırakmadı. Şişli Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahta; Feride Çetin ve Murat Özer çiftinin şahitleri Uğur Vardan ile oyuncu Dilşad Çelebi oldu. İşte Atv'nin sevilen dizisi Murat Özer ve sizin için derlediğmiz ...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 07:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 07:48
Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin sinema yazarı Murat Özer ile evlendi! İşte Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin ve eşi...

'nin rekortmen dizisi 'da da rüzgar gibi esiyor .Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Hercai zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. Deneyimli oyuncularının yanı sıra genç oyuncu kadrosu oldukça geniş olan Hercai birçok yeni ismi de zirveye taşıdı. Etkileyici hikayesi ile bu sezonda gönülleri fethedeceğe benzeyen Hercai dizisinin başarılı oyuncuları Hercai'nin Reyyan'ı ve Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü kadar diğer oyuncularda merak ediliyor.

Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin sinema yazarı Murat Özer ile evlendi! İşte Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin ve eşi...

Merak edilen ve internette çokça aratılan isimlerden olan 'nin 'su geçtiğimiz gün hayranlarına sürpriz yaptı. Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 38 yaşındaki Feride Çetin, sinema yazarı ile evlendi.

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Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin sinema yazarı Murat Özer ile evlendi! İşte Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin ve eşi...

Sade bir nikah töreni ile hayatlarını birleştiren ve 'i arkadaşları yalnız bırakmadı. Şişli Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahta; Feride Çetin ve Murat Özer çiftinin şahitleri Uğur Vardan ile oyuncu Dilşad Çelebi oldu. İşte 'nin sevilen dizisi 'nin 'su Murat Özer ve sizin için derlediğmiz ...

Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin sinema yazarı Murat Özer ile evlendi! İşte Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin ve eşi...

ERCAN - NAZAN KESAL

Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin sinema yazarı Murat Özer ile evlendi! İşte Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin ve eşi...
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Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin sinema yazarı Murat Özer ile evlendi! İşte Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin ve eşi...
Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin sinema yazarı Murat Özer ile evlendi! İşte Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin ve eşi...

HAYFA SAFİ TULUN

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