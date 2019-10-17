Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin sinema yazarı Murat Özer ile evlendi! İşte Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin ve eşi...

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai Cannes'da da rüzgar gibi esiyor .Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Hercai zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. Deneyimli oyuncularının yanı sıra genç oyuncu kadrosu oldukça geniş olan Hercai birçok yeni ismi de zirveye taşıdı. Etkileyici hikayesi ile bu sezonda gönülleri fethedeceğe benzeyen Hercai dizisinin başarılı oyuncuları Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü kadar diğer oyuncularda merak ediliyor. Merak edilen ve internette çokça aratılan isimlerden olan Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin geçtiğimiz gün hayranlarına sürpriz yaptı. Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Çetin, sinema yazarı Murat Özer ile evlendi. Sade bir nikah töreni ile hayatlarını birleştiren Feride Çetin ve Murat Özer'i arkadaşları yalnız bırakmadı. Şişli Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahta; Feride Çetin ve Murat Özer çiftinin şahitleri Uğur Vardan ile oyuncu Dilşad Çelebi oldu. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in eşi Murat Özer ve sizin için derlediğmiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...