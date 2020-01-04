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  • Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat'ın eski halini görenler inanamadı...

'nin Melike'si 98 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! 'nin güzel oyuncusu Aslı Samat'ın eski halini görenler inanamadı...

'nin rekortmen dizisi başarılı youncu kadrosu ile kısa sürede seyircinin gönlüne taht kurdu. 'nin başarısının biri de hiç kuşkusuz genç oyuncularının yetenekleri. Deneyimli oyuncularının yanı sıra genç yeteneklerinde yıldızının parladığı dizi Hercai'nin ünü kısa sürede ülke sınırını aştı. Hercai'de dikkat çeken oyunculardan biri de 'in hayat verdiği karakterinin en yakın arkadaşı, sırdaşı olan Şadoğlu konağının çalışanı Melike oldu. kocaman mavi gözleriyle 'Cam göz' olarak anıldığı dizide başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor. sosyal medyada merak edilen isimlerden olmayı başardı. Kişisel sayfasını ziyaret eden hayranları Aslı Samat'ın eski halini paylaşması ile adeta şok oldu. Hercai'nin Melike'si Aslı Samat aralarında 98 kilo fark olan fotoğraflarını yan yana koyarak paylaşınca oyuncuya yorum ve beğeni yağdı. Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlatırken herkesi şaşırttı. Bakın Hercai'nin güzel oyuncusu ... İşte Hercai'nin Melike'si ve sizin derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 12:01
Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat'ın eski halini görenler inanamadı...

'nin rekortmen dizisi başarılı youncu kadrosu ile kısa sürede seyircinin gönlüne taht kurdu. 'nin başarısının biri de hiç kuşkusuz genç oyuncularının yetenekleri. Deneyimli oyuncularının yanı sıra genç yeteneklerinde yıldızının parladığı dizi Hercai'nin ünü kısa sürede ülke sınırını aştı. Hercai'de dikkat çeken oyunculardan biri de 'in hayat verdiği karakterinin en yakın arkadaşı, sırdaşı olan Şadoğlu konağının çalışanı Melike oldu. kocaman mavi gözleriyle 'Cam göz' olarak anıldığı dizide başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor. sosyal medyada merak edilen isimlerden olmayı başardı. Kişisel sayfasını ziyaret eden hayranları Aslı Samat'ın eski halini paylaşması ile adeta şok oldu. Hercai'nin Melike'si Aslı Samat aralarında 98 kilo fark olan fotoğraflarını yan yana koyarak paylaşınca oyuncuya yorum ve beğeni yağdı. Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlatırken herkesi şaşırttı. Bakın Hercai'nin güzel oyuncusu ... İşte Hercai'nin Melike'si ve sizin derlediğimiz ...

Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat'ın eski halini görenler inanamadı...

"98 kilo verdim. 100 kilo vermiş olmak istiyorum ama o son ikiyi hala veremedim. Şu an 75 kiloyum" diyen , bir dönem sabahları pizza ile kahvaltığı yaptığını söyledi.

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Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat'ın eski halini görenler inanamadı...

2. Sayfa'ya konuşan oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

* Sinir krizi geçirdim bir gece yarısı. Mutsuzdum aşk yok iş yok para yok hiçbir şey yok. Bir tek annem var yanımda başka da bir şey yok.

Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat'ın eski halini görenler inanamadı...

* O yüzden bir gecede karar verdim. Ağladım ağladım sabah kalktım anneme tüp mide ameliyatı olacağım dedim.

Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat'ın eski halini görenler inanamadı...


* O dönem bir iş yapabildim. Otobüste ikili koltuklara oturamıyordum utanıyordum.

Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat'ın eski halini görenler inanamadı...

* Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum.

Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat'ın eski halini görenler inanamadı...

* Psikologla konuşurken fark ettik; erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum.

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