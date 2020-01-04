Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat'ın eski halini görenler inanamadı...
Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlattı! Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat'ın eski halini görenler inanamadı...
Atv'nin rekortmen dizisi Hercai başarılı youncu kadrosu ile kısa sürede seyircinin gönlüne taht kurdu. Hercai'nin başarısının biri de hiç kuşkusuz genç oyuncularının yetenekleri. Deneyimli oyuncularının yanı sıra genç yeteneklerinde yıldızının parladığı dizi Hercai'nin ünü kısa sürede ülke sınırını aştı. Hercai'de dikkat çeken oyunculardan biri de Ebru Şahin'in hayat verdiği Reyyan karakterinin en yakın arkadaşı, sırdaşı olan Şadoğlu konağının çalışanı Melike oldu. Hercai'nin Melike'siAslı Samat kocaman mavi gözleriyle 'Cam göz' olarak anıldığı dizide başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor. Hercai'nin Melike'si Aslı Samat sosyal medyada merak edilen isimlerden olmayı başardı. Kişisel sayfasını ziyaret eden hayranları Aslı Samat'ın eski halini paylaşması ile adeta şok oldu. Hercai'nin Melike'si Aslı Samat aralarında 98 kilo fark olan fotoğraflarını yan yana koyarak paylaşınca oyuncuya yorum ve beğeni yağdı. Hercai'nin Melike'si Aslı Samat 98 kiloyu nasıl verdiğini anlatırken herkesi şaşırttı. Bakın Hercai'nin güzel oyuncusu Aslı Samat 173 kilodan 75 kiloya nasıl düşmüş... İşte Hercai'nin Melike'si Aslı Samat'ın kilolu hali ve sizin derlediğimiz zayıflayan ünlüler...
Giriş Tarihi: 04.01.2020
11:55
Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
12:01
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