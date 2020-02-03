Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin yazdan kalma fotoğrafı ile yürek hoplattı! Güzel oyuncu Ebru Şahin havuz başında...

Hercai 31. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde Reyyan karakteri ile izlediğimiz Ebru Şahin son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından olmayı başardı. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin başarılı oyunculuğunun yanı sıra samimi tavırlarıyla da izleyicinin beğenisini topluyor. Doğal güzelliği ile dikkat çeken Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i Instagram'da 3 milyona yakın kişi takip ediyor. Hayranlarıyla sık sık paylaşımlarda bulunan Ebru Şahin son olarak yaptığı kar paylaşımı ile ilgi odağı olmuştu. Ebru Şahin'den şimdi de yazdan kalma bir fotoğraf geldi. Gittiği Puket tatilinden bir tbt yapan Ebru Şahin havuz başı paylaşımı ile gündem oldu. Ebru Şahin'in havuz paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin'i sosyal medyada araştıranların karşısına çıkan eski fotoğrafları da hayranlarını oldukça şaşırtıyor. Ebru Şahin'in değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri haberimizde...