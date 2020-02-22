Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar inanamıyor

Atv'nin en sevilen dizilerinden biri olan Hercai dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle büyük ilgili topladı. Bakın Hercai'nin 33. bölümünde neler oldu? Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar. Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer. Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir. Hercai'nin sevilen karakterlerinden biri Şener Şen'in kız kardeşi çıktı. İşte Şener Şen'in kız kardeşi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…