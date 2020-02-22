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  • Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar inanamıyor

’nin sevilen oyuncusu ’in kardeşi çıktı! Duyanlar inanamıyor

'nin reyting rekortmeni dizisi 'nin dün akşam yayınlanan 33. bölümü büyük bir heyecanla izlendi. Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Hercai oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Hercai'nin sevilen oyuncusu 'in kız kardeşi çıktı. İşte merak edenler için Şener Şen'in kız kardeşi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Giriş Tarihi: 22.02.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 11:35
Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar inanamıyor

'nin en sevilen dizilerinden biri olan dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle büyük ilgili topladı. Bakın Hercai'nin 33. bölümünde neler oldu? Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar. Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer. Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir. Hercai'nin sevilen karakterlerinden biri 'in kız kardeşi çıktı. İşte Şener Şen'in kız kardeşi ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri…

Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar inanamıyor

NAZAN ŞORAY VE TÜRKAN ŞORAY

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Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar inanamıyor

NAZAN ŞORAY, FİGEN ÇEVİK GEZER, TÜRKAN ŞORAY

Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar inanamıyor

NESLİHAN ATAGÜL

Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar inanamıyor

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN ABİSİ İLKAY ATAGÜL

Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar inanamıyor
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Hercai’nin sevilen oyuncusu Şener Şen’in kardeşi çıktı! Duyanlar inanamıyor
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