Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

'nin yakışıklı oyuncusu eşi ile aynı dizideymiş... Hercai oyuncusu herkesi şaşırttı!

Cuma günlerinin vazgeçilmezi olan 'nin yeni bölümlerini seyirci iple çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile kısa sürede gönüllerde taht kuran Hercai dizisinde karakteri ile izlediğimiz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su ile aynı dizide yer almış... İşte Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 07:52 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 08:16
Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

Cuma günlerinin vazgeçilmezi olan 'nin yeni bölümlerini seyirci iple çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile kısa sürede gönüllerde taht kuran Hercai dizisinde karakteri ile izlediğimiz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su ile aynı dizide yer almış... İşte Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!
Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

EDİP TEPELİ

Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

EDİP TEPELİ VE EŞİ AYŞECAN TATARİ

Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!
SON DAKİKA