Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök güzelliği ile büyülüyor! İlay Erkök öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'i yeni sezonda da fırtınalar estiriyor. Hercai yayınlanan 14. bölümü ile izleyicisini ekrana kilitlemeyi başardı. Miran'ın Reyyan ile evliliğinin damga vurduğu bölümde nefesler tutuldu. Başarılı oyuncu kadrosu ile kısa sürede zirveye oturan Hercai'nin özellikle genç kadrosu sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Miran ve Reyyan karakterine hayat veren Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yanı sıra merak edilen isimlerden biri de Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök. Dizide Miran'a aşık kıskanç ve oldukça hırslı bir karakteri oynayan İlay Erkök oyunculuğunun yanında güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 26 yıl yaşındaki güzel oyuncu İlay Erkök hakkında birçok merak edilen bilgi var. Sosyal medya hesabı hayranları tarafından ilgi ile takip edilen İlay Erkök'ün paylaşımlarına da beğeni yağıyor. İlay Erkök doğal güzelliğine oldukça güveniyor ve makyajsız paylaşımlarına sıklıkla yer veriyor. İşte Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...