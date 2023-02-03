Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hercai'nin Yaren'i olarak ünlenen İlay Erkök şimdi tam bir esmer güzeli oldu! Radikal değişiklik!
Giriş Tarihi: 03.02.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 10:53

Hercai'nin Yaren'i olarak ünlenen İlay Erkök şimdi tam bir esmer güzeli oldu! Radikal değişiklik!

Atv ekranlarından yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekrana kilitleyen Hercai dizisindeki Yaren karakteri ile izleyiciden tam not alan genç oyuncu İlay Erkök imaj tazeledi. Sarışın olarak tanıdığımız İlay Erkök radikal bir değişikliğe gitti. Güzel oyuncu İlay Erkök koyu renge boyattığı saçlarıyla hayranlarını şoke etti. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan İlay Erkök artık esmer güzeli. İlay Erkök'ün son haline takipçilerinden yorum yağdı... İşte tam bir esmer güzeli olan ve hayranlarından tam not alan İlay Erkök'ün yeni imajı...

Hercai’nin Yaren’i olarak ünlenen İlay Erkök şimdi tam bir esmer güzeli oldu! Radikal değişiklik!

Atv'nin yayınlandığı dönemde izleyicinin kalbine taht kuran dizisi Hercai'de Yaren karakteri ile izlediğimiz güzel oyuncu İlay Erkök yeni imajı ile hayranlarını şoke etti!

Hercai’nin Yaren’i olarak ünlenen İlay Erkök şimdi tam bir esmer güzeli oldu! Radikal değişiklik!

Sarı saçları, renkli gözleri ile beğeni toplayan genç oyuncu İlay Erkök imaj tazeledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hercai’nin Yaren’i olarak ünlenen İlay Erkök şimdi tam bir esmer güzeli oldu! Radikal değişiklik!

Sarışın olarak tanıdığımız İlay Erkök radikal bir değişikliğe gitti.

Hercai’nin Yaren’i olarak ünlenen İlay Erkök şimdi tam bir esmer güzeli oldu! Radikal değişiklik!

Güzel oyuncu İlay Erkök koyu renge boyattığı saçlarıyla hayranlarını şoke etti.

Hercai’nin Yaren’i olarak ünlenen İlay Erkök şimdi tam bir esmer güzeli oldu! Radikal değişiklik!

Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan İlay Erkök artık esmer güzeli.

SON DAKİKA