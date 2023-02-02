Giriş Tarihi: 02.02.2023 08:08
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
08:13
Hercai'nin Yaren'i olarak ünlenen İlay Erkök'ten radikal değişiklik! İlay Erkök şimdi tam bir esmer güzeli oldu!
Atv ekranlarından yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekrana kilitleyen Hercai dizisindeki Yaren karakteri ile izleyiciden tam not alan genç oyuncu İlay Erkök imaj tazeledi. Sarışın olarak tanıdığımız İlay Erkök radikal bir değişikliğe gitti. Güzel oyuncu İlay Erkök koyu renge boyattığı saçlarıyla hayranlarını şoke etti. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan İlay Erkök artık esmer güzeli. İlay Erkök'ün son haline takipçilerinden yorum yağdı... İşte tam bir esmer güzeli olan ve hayranlarından tam not alan İlay Erkök'ün yeni imajı...