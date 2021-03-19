Hercai’nin yıldızı Gülçin Hatıhan: Hiçbir zaman magazinel biri olmadım beni bilenler sadece oyunculuğumla tanıyor!

Sizi sanatınızın dışında daha yakından tanımak isterim. Gülçin Hatıhan nasıl biri, sizi biraz tanıyabilir miyiz?

-İnsanın kendinden bahsetmesi ne kadar zor. 😊 Her durumda pozitif kalmaya ciddi uğraş veren, adaptasyon yeteneği güçlü, anaç, problem çözücü, uzlaşmacı ve uzlaştırmacı bir insan olduğumu söyleyebilirim. Kavga gürültü, inatlaşma zıtlaşma sevmem. Müzmin mutsuz ya da şikayetçi insanların pek de yakınında durmamaya çalışırım. Sorumluluklarıma aşırı sahip çıkarım.