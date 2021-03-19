Hercai’nin yıldızı Gülçin Hatıhan: Hiçbir zaman magazinel biri olmadım beni bilenler sadece oyunculuğumla tanıyor!

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan 90'lı yıllarda 'Çılgın Bediş' dizisiyle girdi hayatımıza. Kimi zaman oyunculuğu ile ön plana çıkıyor, kimi zaman fotoğrafçılığa, yönetmenliğe ve oyuncu koçluğuna ağırlık verip geri planda kalıyor ama hep aktif, hep enerjik ve hayat dolu… Ani bir kararla çok uzaklara Amerika'ya giden ve bu uzun yolculuğa Broadway'de ilk Türk müzikalinin yönetmenliğini, 3 kısa film, 12 tiyatro oyunu, 6 reklam filmi yönetmenliği, bir program sunuculuğu sığdıran usta oyuncu New York'a dair hayallerini daha tamamlamadığı söylüyor. 'Hiçbir zaman magazinel biri olmadım, beni bilenler sadece oyunculuğumla tanıyor' diyen Gülçin Hatıhan, verdiği kilolar için ise sektörel değil toplumsal bir baskı olduğunu söylüyor. Hercai'nin yıldızı hayatının bilinmeyenlerini sadece Günaydın'a anlattı.