Giriş Tarihi: 20.08.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 06:28

Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı... Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son hali ile "Vay be" dedirtti! Değişimi şoke etti!

Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasına adını yazdıran Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Sinemamızın duayen isimleri Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan), Kadir Çöpdemir (Kirli), Peker Açıkalın (Cengiz), Mehtap Bayri (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı. ATV'nin hafızalara kazınan dizisi Ekmek Teknesi'nde 'Ölü' karakteri ile dikkat çeken Mehmet Usta'nın son hali sosyal medyayı salladı. Ekmek Teknesi'ndeki 'Ölü' ve Bez Bebek 'Joker' karakteriyle oldukça ünlenen Mehmet Usta'nın değişimi herkesi şaşırttı. Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü Mehmet Usta'nın son halini görenler aynı kişi olduğuna inanamadı. İşte Ekmek Teknesi'nde Heredot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden 'Ölü' karakterine hayat veren Mehmet Usta'nın son hali...