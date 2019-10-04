Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Herkes onu Mabel Matiz olarak tanıyor! Gerçek ismini duyan şaşırıyor!

Herkes onu olarak tanıyor! Gerçek ismini duyan şaşırıyor!

Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz, şarkıları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. İşte birçok kişinin merak ettiği Mabel Matiz'in gerçek ismi…

Giriş Tarihi: 04.10.2019 19:48 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 19:55
Herkes onu Mabel Matiz olarak tanıyor! Gerçek ismini duyan şaşırıyor!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Herkes onu Mabel Matiz olarak tanıyor! Gerçek ismini duyan şaşırıyor!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Herkes onu Mabel Matiz olarak tanıyor! Gerçek ismini duyan şaşırıyor!
Herkes onu Mabel Matiz olarak tanıyor! Gerçek ismini duyan şaşırıyor!
Herkes onu Mabel Matiz olarak tanıyor! Gerçek ismini duyan şaşırıyor!
Herkes onu Mabel Matiz olarak tanıyor! Gerçek ismini duyan şaşırıyor!
Herkes onu Mabel Matiz olarak tanıyor! Gerçek ismini duyan şaşırıyor!
BİZE ULAŞIN