Haberler

Galeri

Herkes onu Mabel Matiz olarak tanıyor! Gerçek ismini duyan şaşırıyor!

Herkes onu Mabel Matiz olarak tanıyor! Gerçek ismini duyan şaşırıyor!

Son dönemin popüler isimlerinden olan Mabel Matiz, şarkıları ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarışın, Öyle Kolaysa, Gel, Yaşım Çocuk gibi şarkılarıyla ismini geniş bir kitleye duyuran Mabel Matiz'in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. İşte birçok kişinin merak ettiği Mabel Matiz'in gerçek ismi…