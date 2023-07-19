Giriş Tarihi: 19.07.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 07:50

Hilal Özdemir ile Hazım Körmükçü'nün oğlu Ada Körmükçü ailesinin izinden gidiyor! "Tıpkı babasının gençliği"

Halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir ile oyuncu Hazım Körmükçü'nün oğlu Ada Hazım Körmükçü, anne ve babasının izinden gidiyor. Hilal Özdemir'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ada Hazım Körmükçü, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Hilal Özdemir ile Hazım Körmükçü'nün oğlu Ada Hazım Körmükçü, babasına olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Konservatuvarda sahne sanatları okuyan Körmükçü, asıl hedefinin oyunculuk olduğunu söylüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Hilal Özdemir'in oğlu ile yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü. İşte merak edenler için Hilal Özdemir ve Hazım Körmükçü'nün oğlu Ada Hazım Körmükçü…