Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:22
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
07:23
Hint dizilerinin yıldızından İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyada olay oldu
"Itna Karo Na Mujhe Pyaar" dizisiyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pallavi Kulkarni, Boğaz manzaralı lüks otelde görüntülendi! Dubai'de yaşamını sürdüren yıldız isim, eşiyle birlikte İstanbul sokaklarını adeta fethetti. Kumpir yedi, tekne turuna çıktı, Kapalıçarşı'da alışveriş çılgınlığı yaşadı! Üstelik ünlü oyuncu İstanbul için övgü dolu sözler söyledi... İşte detaylar!