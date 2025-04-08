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Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:23

Hint dizilerinin yıldızından İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyada olay oldu

"Itna Karo Na Mujhe Pyaar" dizisiyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pallavi Kulkarni, Boğaz manzaralı lüks otelde görüntülendi! Dubai'de yaşamını sürdüren yıldız isim, eşiyle birlikte İstanbul sokaklarını adeta fethetti. Kumpir yedi, tekne turuna çıktı, Kapalıçarşı'da alışveriş çılgınlığı yaşadı! Üstelik ünlü oyuncu İstanbul için övgü dolu sözler söyledi... İşte detaylar!

MERVE YURTYAPAN
Hint dizilerinin yıldızından İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyada olay oldu

Ünlü Hint aktör Ronit Roy ile 'Itna Karo Na Mujhe Pyaar' dizisinde başrolde oynayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pallavi Kulkarni; işadamı eşi Mihir Nerurkar ile evlendikten sonra Dubai'ye yerleşti.

Hint dizilerinin yıldızından İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyada olay oldu

Kulkarni, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Boğaz'da lüks bir otelde konakladı.

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Hint dizilerinin yıldızından İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyada olay oldu

Eşiyle birlikte tekne tutup Boğaz turu yaptı, Ortaköy'e gidip kumpir yedi, Kapalıçarşı'da alışveriş yaptı.

Hint dizilerinin yıldızından İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyada olay oldu

Ünlü oyuncu, "İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. Boğaz'ın manzarası nefes kesiyor" dedi.

Hint dizilerinin yıldızından İstanbul çıkarması! Pozlarıyla sosyal medyada olay oldu

Hintli oyuncunun eşi Mihir Nerurkar ise dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden birinde direktör olarak görev yapıyor.