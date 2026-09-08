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Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor! Aşk ve Taht ilk bölümüyle yarın akşam atv’de başlıyor
Giriş Tarihi: 08.09.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 10:46
Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor! Aşk ve Taht ilk bölümüyle yarın akşam atv’de başlıyor
atv'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, yarın akşam izleyici karşısına çıkacak. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasındaki Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birine ışık tutuyor.