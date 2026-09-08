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Giriş Tarihi: 08.09.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 10:46

Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor! Aşk ve Taht ilk bölümüyle yarın akşam atv’de başlıyor

atv'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht, yarın akşam izleyici karşısına çıkacak. Aşk, ihanet ve iktidar mücadelesinin ortasındaki Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birine ışık tutuyor.

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Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor! Aşk ve Taht ilk bölümüyle yarın akşam atv’de başlıyor

1.Bölüm Özeti

Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyinin ihanetiyle zindana düşen Alaaddin, karanlık duvarların ardında tam sekiz yıl geçirir. Onu hayata bağlayan iki büyük düş vardır: Ölümün kıyısındayken kendisine el uzatan yeşil gözlü, sarı saçlı güzel ve babasından miras kalan Selçuklu tahtı…

Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor! Aşk ve Taht ilk bölümüyle yarın akşam atv’de başlıyor

Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açılır. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardır. Alaaddin onun canını almaya geldiğini düşünürken kaderi değişir: Selçuklu tahtının yeni sahibi artık odur.

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Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor! Aşk ve Taht ilk bölümüyle yarın akşam atv’de başlıyor

Alaaddin Keykubad'ın tahta çıkacağı haberi Konya kadar Kalonoros'u (Alanya) da ayağa kaldırır. Kalonoros Prensesi Destina içinse bu haber bambaşka bir anlam taşır; yıllar önce kim olduğunu bilmeden hayatına dokunduğu gizemli adamı hâlâ unutamamıştır. Yeni sultanı kendi gözleriyle görmek isteyen Destina, kimliğini gizleyerek Konya'ya gider.

Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor! Aşk ve Taht ilk bölümüyle yarın akşam atv’de başlıyor

Konya'da ise Alaaddin'in gelişiyle eski hesaplar yeniden açılacaktır. Tahtta gözü olan kardeşi Melik Celaleddin harekete geçerken, Alaaddin'in zindana düşmesinde payı olan annesi Ümmühan Hatun için de hesap vakti yaklaşmaktadır.

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Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor! Aşk ve Taht ilk bölümüyle yarın akşam atv’de başlıyor

Alaaddin bütün ihtişamıyla Konya'ya girdiğinde, kalabalığın arasında onu izleyen Destina'nın dünyası altüst olur: Yıllardır unutamadığı adam ile yıllardır düşman bildiği kişi aynı adamdır, Sultan Alaaddin Keykubad.

Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor! Aşk ve Taht ilk bölümüyle yarın akşam atv’de başlıyor

Destina'nın rüyası kabusa dönüşürken Alaaddin hâlâ zindanda çizdiği bir çift yeşil gözün sahibini aramaktadır. Fakat onu bekleyen tek imtihan aşk değildir. Tahtta kalabilmesi için önüne hiç beklemediği bir şart konur: Amca kızı Melike Hüma Hatun'la evlilik…

Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor! Aşk ve Taht ilk bölümüyle yarın akşam atv’de başlıyor

Alaaddin saltanatının ilk adımlarını atarken yalnızca tahtın çevresinde değil, sarayın içinde de büyük bir mücadele başlamaktadır. Eski hesaplar, gizli ittifaklar ve haremde kurulacak oyunlar; aşkı, aile bağlarını ve iktidarı birbirine düğümleyecektir. Üstelik gölgelerde, yeni sultanı ortadan kaldıracak tehlikeli bir plan çoktan kurulmuştur.

Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor! Aşk ve Taht ilk bölümüyle yarın akşam atv’de başlıyor

Alaaddin yıllardır aradığı kadını tanıyabilecek mi? Destina, kalbine dokunan adamın artık düşmanı olduğu gerçeğiyle ne yapacak? Alaaddin taht uğruna Melike Hüma Hatun'la evlenmeyi kabul edecek mi? Ve taht mücadelesinde ilk ihanet kimden gelecek?

Hükümdar Alaeddin Keykubat geliyor! Aşk ve Taht ilk bölümüyle yarın akşam atv’de başlıyor

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, ilk bölümüyle yarın akşam 20.00'de atv'de başlıyor.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#AŞK VE TAHT #BOZDAĞ FİLM #ATV

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